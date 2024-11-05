Возгорание площадью в 50 кв м ликвидировали на ул Циолковского в Нижнем Новгороде Общество

Первый подъезд частично расселенного дома на улице Циолковского в Нижнем Новгороде загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание было зафиксирован на первом этаже подъезда. Сообщается, что он расселен полностью.

Пожар удалось потушить на площади в 50 квадратных метров. Пять человек из соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно. Никто не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС выясняют причины возникновения горения.