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Общество

Возгорание площадью в 50 кв м ликвидировали на ул Циолковского в Нижнем Новгороде

10 ноября 2024 15:58  [103] Общество

Первый подъезд частично расселенного дома на улице Циолковского в Нижнем Новгороде загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание было зафиксирован на первом этаже подъезда. Сообщается, что он расселен полностью.

Пожар удалось потушить на площади в 50 квадратных метров. Пять человек из соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно. Никто не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС выясняют причины возникновения горения.

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Теги:
Жилье Пожар
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