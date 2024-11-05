Евгений Чинцов: "На форуме БРИКС+ молодежь решает свою главную задачу – заявить о себе, своих идеях и быть услышанными" Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

8 ноября председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов принял участие в торжественном открытии Международного форума молодых лидеров стран БРИКС+, которое состоялось в Нижегородском кремле.

На мероприятии, организованном в рамках председательства России в БРИКС НГЛУ им.Н.А.Добролюбова и Молодежной палатой при городской Думе, с участием администрации города, Центра общественных связей Нижегородского дома народного единства, Российского университета дружбы народов, Ассоциации иностранных студентов России, Филиала Молодежной платформы для стран ШОС SСOLAR Network, присутствовали представители регионального министерства внутренней региональной и муниципальной политики, профильных департаментов администрации города, члены Совета молодых дипломатов МИД России, российские и зарубежные специалисты в области международных отношений и студенты.

"Форум создает возможности для общения на актуальные темы, культурного обмена, укрепления содружества наших народов и демонстрации лучших практик во всех возможных сферах жизни, интересующих молодежь. У каждого из присутствующих в этом зале свои ожидания от участия в форуме. Кто-то из экспертов поделится своими мыслями о важном, кто-то почерпнет для себя много нового и интересного, слушая других. Молодежь решает свою главную задачу – находясь в центре событий, стать частью этой истории, заявить о себе, своих идеях и быть услышанными. Желаю всем участникам форума продуктивной работы и конструктивного взаимодействия!" - сказал председатель городской Думы.

В своем приветственном слове заместитель директора городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Даниил Кормщиков рассказал о поддержке форума.

"Международный форум молодых лидеров стран БРИКС+ является победителем городского конкурса молодежных проектов «Молодой Нижний». По решению главы города Юрия Шалабаева призовой фонд конкурса с 2023 года увеличен до 15 млн рублей, что дает возможность уже второй год подряд поддерживать разноплановые проекты активных ребят. Очень здорово, что наша молодежь интересуется международной повесткой и межкультурными коммуникациями. Особенно символично, что в этом году на территории города прошли мероприятия под председательством России в БРИКС. Уверен, что в ходе форума у ребят появятся идеи для новых международных совместных проектов", - сказал представитель департамента.

Также на открытии выступил президент Центра делового сотрудничества "БРИКС", директор Ибероамериканского института Висенте Барриентос.

"Символично, что форум БРИКС+ проводится в одном из старейших городов России, который в XIX веке называли "карманом" страны. Думаю, что Нижний Новгород со временем вновь может стать лидером экономического развития, промышленности, торговли и предпринимательства, в том числе благодаря знаниям и труду современной молодежи – катализатору межрегионального и международного сотрудничества", - подчеркнул г-н Барриентос.

В свою очередь, исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев добавил: "В год председательства России в БРИКС наш поистине студенческий город, в котором живет и учится много иностранных студентов, проводит огромное количество мероприятий. Форум БРИКС+ один из таких ярких примеров. Уверен, что проекты, предлагаемые участниками форума, после всестороннего обсуждения будут реализованы в самой ближайшей перспективе".

По итогам пленарной сессии состоялась экспертная дискуссия на тему "Молодежное сотрудничество России и стран БРИКС+: новые модели и лучшие практики эффективности". В качестве модераторов в блоке выступили председатель нижегородской Молодежной палаты Анастасия Золотова и депутат городской Думы, заместитель генерального директора Центра общественных связей Нижегородского дома народного единства, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ Татьяна Дружинина. Затем член Экспертного клуба "Мастерская новых медиа" Виктор Байдаков провел для студентов мастер-класс "Открыто о России". Программа первого дня форума завершилась экскурсией по Кремлю и залам Нижегородского государственного художественного музея.

Работа форума продолжится 9 ноября на площадке Дома народного единства. В рамках трех сессий "Противодействие когнитивным угрозам и информационным вызовам в условиях цифрового общества", "Молодежная парламентская дипломатия" и "Развитие молодежного туризма в странах БРИКС" участники выскажут свои предложения и инициативы. Итогом форума станет принятие резолюции и положения о создании в регионе филиала международного молодежного движения "Молодежная платформа стран БРИКС". Также в финальной части запланировано проведение музыкального фестиваля культур представителей народов БРИКС+.