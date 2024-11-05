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Общество

Петр Банников вручил нижегородским полицейским ключи от новых служебных машин

11 ноября 2024 11:05  [43] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников в честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации передал новые автомобили в автопарк регионального полицейского ведомства.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, 43 единицы служебного авто переданы подразделениям дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции и уполномоченным участковым в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также долгосрочной государственной программы Нижегородской области "Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности".

Новые машины оснащены всем необходимым для решения повседневных служебных задач по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона.

Вручая ключи от автомобилей, замгубернатора Петр Банников поздравил всех присутствующих с профессиональным праздником.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов МВД с праздником! Служба в полиции — это не просто профессия, это призвание. Проявляя мужество и самоотверженность, вы приходите на помощь всем оказавшимся в беде. Современные задачи, стоящие перед полицией, становятся все сложнее. Но, несмотря на все трудности, сотрудники нижегородского управления МВД России достойно справляются с поставленными задачами по обеспечению безопасности и спокойствия в регионе. Убежден, что вы и впредь будете делать всё возможное для укрепления общественного правопорядка в Нижегородской области", - сказал Петр Банников.

Кроме того, во время торжественной церемонии сотрудники полиции получили государственные и ведомственные награды, именное оружие, ценные подарки, а также грамоты и благодарственные письма. Всего за заслуги в поддержании законности, правопорядка, образцовое выполнение служебного долга поощрены 1403 сотрудника органов внутренних дел Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что МВД может заняться "укреплением традиционных ценностей" в России.

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Теги:
Автомобили Полиция Праздники
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