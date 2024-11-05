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Бизнес

Более 200 проектов находится на сопровождении Корпорация развития Нижегородской области

11 ноября 2024 13:36  [82] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Территориальные управляющие Корпорации развития подвели итоги работы за III квартал текущего года.

Как сообщает пресс-служба Корпорации, за этот период управляющие начали сопровождение 25 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 22 млрд рублей. В результате реализации этих инвест проектов будет создано около 1,2 тысячи рабочих мест.

Кроме того, за указанный период инвесторам провели более 140 консультаций, которые касались получения субсидий, техприсоединения к энергосетям, внесения изменений в градостроительные документы. Это в два раза больше, чем во втором квартале текущего года. 

Также территориальные управляющие актуализировали каталог инвестиционных предложений Нижегородской области, сформировали список объектов культурного наследия для реализации проектов в сфере гостиничного обслуживания и провели восемь встреч с бизнес-сообществом в муниципалитетах.

По словам генерального директора Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко, на данный момент на сопровождении территориальных управляющих Корпорации развития находится 210 инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 140 млрд рублей, планируется создать почти 23 тысячи рабочих мест.

"Институт территориальных управляющих позволяет развивать бизнес-сообщество в каждом муниципалитете Нижегородской области. Инвесторы видят, что им будет оказана полная поддержка со стороны Корпорации развития при реализации проекта в любой точке региона. Благодаря этому районы получают рабочие места, развивается местная инфраструктура, увеличиваются налоговые поступления", – сообщил Игорь Ищенко. 

В четвертом квартале текущего года теруправляющие планируют провести встречи с бизнес-сообществом, тиражировать практики по созданию общего реестра инвестиционных проектов, а также сократить документооборот за счет доработки платформы "Офис управления инвестпроектов".

Напомним, с лета 2022 года на территории Нижегородской области ведут деятельность шесть территориальных управляющих Корпорации развития Нижегородской области. Они оказывают помощь инвесторам, которые реализуют проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими районами. Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области.

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что бизнесу в России могут увеличить финансирование налогового вычета за инвестиции.

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Теги:
Инвестиции Корпорация развития
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