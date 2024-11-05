Бизнесу в России могут увеличить финансирование налогового вычета за инвестиции Экономика

Минфин России может увеличить финансирование федерального инвестиционного налогового вычета при его эффективности в 2025 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на Русском экономическом форуме (РЭФ).

"Сейчас пока ресурсы ограничены, объем поддержки ограничен 150 млрд [рублей] по году. Мы с Российским союзом промышленников и предпринимателей, вместе с коллегами договорились 2025 год мониторить, смотреть, как он [механизм налогового вычета] будет работать, как он будет применяться, и при необходимости - донастраивать его. Если он будет показывать свою эффективность, возможно, даже и расширять объем этого федерального инвестиционного налогового вычета. Поэтому будем смотреть, как ситуация будет складываться в 2025 году", - сказал Алексей Сазанов.

Схему федерального инвестиционного налогового вычета разработали для стимулирования капиталовложений бизнеса на фоне общего повышения налоговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что инвесторы приоритетных проектов в нижегородский АПК получат допподдержку.