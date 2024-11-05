Победителей конкурса "Клиника года-2024" наградили в Нижнем Новгороде Общество

"Комсомолка" объявила лауреатов юбилейного, десятого конкурса "Клиника года". Торжественная церемония награждения состоялась в Нижегородском областном информационном центре 8 ноября.

В этом году участие в проекте приняли 19 медицинских учреждений – региональные, муниципальные и частные медицинские учреждения Нижнего Новгорода и Нижегородской области, специализирующиеся в разных направлениях медицины.

Голосование проводилось на сайте "Комсомольской правды" с 26 августа по 25 октября. За это время в общей сложности было подано почти 170 тысяч голосов, а если быть абсолютно точным, 169727 голосов. Это рекордное количество в истории конкурса!

"В этом году конкурс проводится в десятый раз, и многие из вас прошли с нами этот путь с самого первого дня, - обратилась к участникам главный редактор "Комсомольской правды" в Нижнем Новгороде" Юлия Василишина. - Мы благодарны вам за поддержку, активное участие и инициативу. Запуская этот конкурс в первый раз, мы понимали всю важность этого проекта. Профессия врача - это не просто профессия, а настоящее призвание, которому вы посвятили всю свою жизнь. И для нас это уникальная возможность сказать всем вам "спасибо" от лица наших читателей и ваших пациентов".

Участие в церемонии награждения принял заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников.

"Поздравляю всех с юбилейной церемонией премии "Клиника года" и хочу пожелать вам в первую очередь оставаться теми профессионалами, которыми вы являетесь, и всегда держать планку на том уровне, на который вас подняли пациенты – люди, которые доверяют нам самое дорогое – свое здоровье, - сказал он присутствующим на церемонии медикам".

Лучшее медицинское учреждение, а также лучшего врача года пациенты и читатели "Комсомолки" выбирали открытым голосованием по 27 номинациям.

Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – постоянный участник "Клиники года". В этом году он получил награду в номинации "Лучший специализированный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями". По словам главного врача Соломона Апояна, победа в конкурсе говорит о признании пациентов.

"Как только объявляется конкурс, мы обязательно участвуем. Мы размещаем ссылки на голосование, где только можем, и наши пациенты охотно голосуют. Как показала практика, нас поддерживает большое количество пациентов", - сказал Соломон Апоян.

Главный врач Нижегородского областного детского центра медицинской реабилитации Наталия Есина выходила на сцену дважды: получала диплом в номинации "Лучший специализированный медицинский центр" и награду в номинации "Врач года".

"Мне моя работа не просто нравится, это моя жизнь! – признается Наталия Есина. - Я очень горжусь тем, что мы создали сильную хорошую команду, которая понимает поставленные задачи, и мы стремимся к тому, чтобы в первую очередь предотвратить или снизить инвалидность среди детей и проводить реабилитацию на более высоком уровне. Мы открываем новые профили и места, и впереди нас ждут большие положительные изменения".

Еще один доктор, удостоенный высшей награды, - врач-дерматовенеролог, генеральный директор сети медицинских клиник "Тонус" Ольга Михалёва. Учреждения сети получили награду в номинации "Лучшая сеть клиник", а педиатрические центры "Тонус Кроха" были признаны победителем в номинации "Социальный проект года". Инновационный центр безопасной хирургии щитовидной железы "Тонус Премиум" одержал победу в номинациях "Инновация года" и "Использование высокотехнологичных методов лечения", медицинский центр "Тонус" - в номинации "Открытие года", офтальмологическая клиника "Тонус Амарис" - в номинации "Ведущие офтальмологические центры с высокотехнологичной помощью детям и взрослым".

"Секрет нашего успеха – прежде всего, в любви к людям, - поделилась Ольга Михалёва. – А также в любви к своему делу. Медицина – это не просто работа, это дело всей жизни. А когда ты этим горишь, живешь с полной самоотдачей и получаешь такую обратную связь, как сегодня, - это стимулирует на дальнейшее развитие. Мы всегда в тонусе и мы за то, чтобы в тонусе были все вокруг!"

Победу в номинации "Лучшая детская поликлиника" одержала детская городская поликлиника №19 Канавинского района, которая также не первый раз участвует в проекте. Кстати, аллерголог-иммунолог поликлиники Наталья Мусиенко получила звание "врач года".

"Спасибо "Комсомольской правде" и Нижегородскому областному информационному центру за приглашение в очередной раз поучаствовать в этом конкурсе, - сказала главный врач Детской городской поликлиники №19 Канавинского района Ольга Бурова. - Хочется сказать слова признательности и нашему министерству здравоохранения: думаю, все видят, как сегодня преобразуется материально-техническая база медицинских учреждений, и наши маленькие пациенты не могут этого не заметить. Также благодарю коллектив за командную работу!".

ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" (Клиника "Папа, мама и малыш") получила награды сразу в двух номинациях - "Лучшая клиника вспомогательных репродуктивных технологий" и "Лучшая офтальмологическая клиника". На сегодняшний день это крупнейшая клиника лечения бесплодия в регионе, оборудованная по последнему слову техники и специалистами, имеющими колоссальный опыт в помощи пациентам по планированию беременности.

"Наш опыт, командный подход к каждому пациенту и непрерывное повышение квалификации специалистов – вот главные секреты нашего успеха. Ежегодно клиника "Папа, мама и малыш" помогает стать родителями более 6000 пар", - рассказала главный врач клиники Светлана Засыпкина.

Все лауреаты получили памятные дипломы и подарки, в том числе подарочные пряники от хлебозавода "Арзамасский хлеб", который выступил партнером мероприятия. "Арзамасский хлеб" производит изделия более 85 лет - сегодня это современное, динамично развивающееся предприятие.

Конкурс "Клиника года" медиагруппы "Комсомольская правда" впервые был проведен в 2014 году. За десять лет в нем приняли участие около сотни медицинских организаций Нижегородской области: свои методики по обследованию и лечению пациентов представляют частные и государственные учреждения разных направлений медицины.

Сегодня "Клиника года" – это масштабный проект, который проходит в разных регионах России и удостоен благодарности Минздрава РФ. Его цель - сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого россиянина, а также узнать, какие клиники пользуются доверием горожан и уважением экспертов, познакомить с работой лучших медицинских центров и врачей региона.

КОНКРЕТНО

Победители конкурса "Клиника года-2024" в Нижегородской области

1) Инновационный центр безопасной хирургии щитовидной железы "ТОНУС ПРЕМИУМ" в номинации "Инновация года"

2) Педиатрические центры "Тонус КРОХА" в номинации "Социальный проект года"

3) Медицинский центр "Тонус" в номинации "Открытие года"

4) Сеть клиник "Александрия" в номинации "Лучшая многопрофильная клиника диагностики и лечения для всей семьи"

5) Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России в номинации "Многопрофильное медицинское учреждение с богатой историей и современными технологиями"

6) ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода" в номинации "Реабилитация и физиотерапия"

7) ООО "Академия-ВИП. Стоматология" (Клиника "Академия VIP") в номинации "Лучшая стоматологическая клиника"

8) ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" (Клиника "Папа, мама и малыш")

в номинации "Лучшая офтальмологическая клиника"

9) ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района Нижнего Новгорода" в номинации

"Безупречная репутация и высокие достижения в Год семьи"

10) Сеть медицинских клиник "Тонус" в номинации "Лучшая сеть клиник"

11) ГБУЗ НО "Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации"

в номинации "Лучший специализированный медицинский центр"

12) Центр нейрохирургии "ТОНУС ПРЕМИУМ" в номинации "Использование высокотехнологичных методов лечения"

13) Сеть клиник "Александрия" в номинации "Лучшая частная многопрофильная клиника"

14) Офтальмологическая клиника "Тонус АМАРИС" в номинации "Ведущие офтальмологические центры с высокотехнологичной помощью детям и взрослым"

15) Сеть стоматологий "Аквилио" в номинации "Доверие и репутация в стоматологии"

16) Многопрофильная клиника "Альфа – Центр Здоровья" в номинации "Профессионализм, доступность и качество медицинских услуг"

17) ГБУЗНО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" в номинации "Лучший специализированный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями"

18) ООО "Академия женского здоровья и репродукции человека" (Клиника "Папа, мама и малыш") в номинации "Лучшая клиника вспомогательных репродуктивных технологий"

19) ООО "Академия-ВИП." (Клиника "Академия VIP") в номинации "Лучшая клиника высокотехнологичной медицинской помощи"

20) Медицинская клиника "Золотое сечение" в номинации "Лучшая клиника стоматологии и косметологии комфорт-класса"

21) Наркологическая клиника "Реномед" в номинации "Лучшая клиника года в области наркологии, психологии, неврологии и реабилитации"

22) Сеть стоматологий "Аквилио" в номинации "Инновации, профессионализм, качество и доступность в стоматологии"

23) Многопрофильная клиника "Альфа – Центр Здоровья" в номинации "Лучший центр полного комплекса услуг в акушерстве и гинекологии"

24) ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 19 Канавинского района" в номинации "Лучшая детская поликлиника"

25) Сеть стоматологий "Аквилио" в номинации "Лучшая частная стоматологическая клиника"

26) Многопрофильная клиника "Альфа – Центр Здоровья" в номинации "Лучшая многопрофильная клиника"

27) ЗАО "Центр Флебологии" в номинации "Лучшая клиника по лечению варикозного расширения вен"

НОМИНАЦИЯ "ВРАЧ ГОДА"

1) Ольга Владимировна Михалёва, врач-дерматовенеролог, генеральный директор Сети медицинских клиник "Тонус"

2) Наталия Викторовна Есина, главный врач ГБУЗ НО "Нижегородский областной детский центр медицинской реабилитации"

3) Ирина Михайловна Пленкова, заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации, врач физической и реабилитационной медицины ГБУЗ НО "Городская поликлиника № 4 Канавинского района Нижнего Новгорода"

4) Наталья Владимировна Мусиенко, врач аллерголог- иммунолог ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"

5) Ирина Александровна Тебекина, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая 1 гинекологическим отделением ГБУЗ НО "Родильный дом № 5 Московского района Нижнего Новгорода"

Текст: Ирина Швыркаева. Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru