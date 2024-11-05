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Общество

Более 40 правок внесли к II чтению федерального бюджета

11 ноября 2024 15:08  [90] Общество

Фото: с сайта Госдумы РФ

Фракция "Единая Россия" вместе с фракциями ЛДПР и "Новые люди" внесла 40 цифровых и 4 текстовых поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Как сообщает ТАСС, по словам председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова, поправки касаются поддержки участников СВО, инвалидов, отдыха детей, а также сельского хозяйства.

Всего ко второму чтению проекта бюджета было внесено 1 064 поправки, семь из которых были отозваны авторами.

В частности, поправки связаны с социальной политикой и направлены на выделение грантов и субсидий фонду поддержки участников СВО "Защитники Отечества", а также на распределение средств на господдержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций.

Кроме того, субъектам РФ будет выделено финансирование на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. Также, поправки направлены на поддержку Всероссийского общества инвалидов, субсидии бюджетам субъектов ДФО в целях поддержки семей, которые имеют детей, в части погашения обязательств по ипотеке, а также на детский отдых- предусматривается создание более 800 новых мест для отдыха и оздоровления детей.

Поправками также предусматривается развитие автодорог общего пользования регионального значения на территории субъектов РФ. На эти цели выделяется 60 млрд рублей - по 20 млрд рублей на каждый год.

В сельском хозяйстве предполагаются субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий, субсидии на проведение мелиоративных мероприятий, льготный лизинг для сельхозтоваропроизводителей, поддержка рыбохозяйственного комплекса.

Также предполагается выделение средств на закупку и адаптацию учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций, а также на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием и капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры в субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме.

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Теги:
Бюджет Госдума
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