Новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме Общество

Новые меры поддержки семей с детьми обсуждают в Госдуме. Так, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила РИА Новости, что в стране нужна "специальная демографическая операция".

По мнению парламентария, демографическая политика должна иметь свой предмет. Поэтому в условиях отсутствия такой политики и единого центра, было принято решение обратиться в правительство по итогам сессии о создании единого центра по демографии.

Глава комитета Госдумы по защите семьи полагает, что, начинать надо с молодых семей, а также поддерживать тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть.

"К сожалению, опыт здесь позитивный есть только у Сахалина, где дети из многодетной семьи имеют право на поступление вне конкурса на бюджетное отделение. Увы, в других регионах, даже в Дальневосточном федеральном округе, этого нет, поэтому мне думается, что этот опыт надо транслировать не только на Дальневосточный регион, но и на всю страну", — добавила Нина Останина.

Ранее сообщалось, что российские многодетные семьи чаще берут кредиты.