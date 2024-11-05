Нижегородское правительство и "ЦИПР" представят ИТ-решения на выставке в Китае Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области и организаторы конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР") во второй раз представят российские ИТ-решения на крупнейшей технологической выставке в Восточной Азии China Hi-Tech Fair (CHTF-2024) в Шеньчжэне.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на совместном стенде с российскими решениями для международного рынка свои продукты презентуют МТС, Фирма "1С", "Дао Тех", STM Labs, а также ряд нижегородских компаний.

По словам губернатора Глеба Никитина,на выставке свои разработки покажут компании, работающие в Нижегородской области. Также в зоне стенда будет установлена интерактивная панель, где посетители смогут узнать о возможностях обучения, работы и профессионального роста в регионе. Глеб Никитин отметил, что особое внимание будет уделено ИТ-кампусу "НЕЙМАРК", региональным технологическим достижениям, экономическому потенциалу области и порталу "ИТ-маркетплейс".

"ЦИПР" и нижегородское правительство ориентированы на расширение международного сотрудничества и тесное взаимодействие со странами БРИКС в высокотехнологичном сегменте. Второй год "ЦИПР" организует международные бизнес-миссии российских компаний на мировые технологические мероприятия, среди которых China Hi-Tech Fair, а иностранные компании посещают "ЦИПР" для встречного диалога с российскими коллегами.

На стенде "ЦИПР" и правительства Нижегородской области можно будет ознакомиться со следующими нижегородскими решениями:

· Система оценки физического состояния спортсменов и многофункциональная платформа видеоаналитики, позволяющая, в частности, контролировать производственный процесс и соблюдение техники безопасности, компании Limavi;

· Программные платформы операторского уровня для телекоммуникационной отрасли SWoyo, помогающие операторам связи использовать интеллектуальные алгоритмы для обработки голосового и SMS-трафика;

· Технологии машинного зрения компании "Фрактал" для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, вошедшие в программно-аппаратный комплекс "Аргентум";

· Платформы Pi.One и flexiflow компании STM Labs – системы для работы с большими объемами данных, позволяющие проектировать высокопроизводительные системы сбора для операторов связи России;

· Мультиязычная платформа ит-маркетплейс.рф АНО "Горький Тех" –инструмент продвижения отечественных цифровых технологий и разработчиков на международный рынок. Это платформа для взаимодействия заказчиков и исполнителей. Интерфейс представлен на пяти языках: китайском, английском, французском, испанском, португальском. Мультиязычная версия разработана при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства промышленности и торговли РФ и службы "цифровых атташе".

Напомним, что продвижение российских решений на международном уровне отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика" утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Нижегородская платформа "ИТ-маркетплейс" одержала победу на конкурсе "Проф-IT.2024".