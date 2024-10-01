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Общество

Нижегородская платформа "ИТ-маркетплейс" одержала победу на конкурсе "Проф-IT.2024"

11 октября 2024 16:23  [155] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская платформа цифрового импортозамещения "ИТ-маркетплейс" победила на XII всероссийском конкурсе "Проф-IT.2024". Как сообщает пресс-служба правительства региона, победу платформе присудили в номинации"Поддержка предпринимателей".

Нижегородский "ИТ-маркетплейс" – это каталог отечественного программного обеспечения, который создан в помощь производителем российского ПО найти клиентов, а пользователям – доступные ИТ-решения. В настоящее время на портале более чем тысяча компаний разместили более 2,5 тысячи ИТ-решений. В этом году портал стал мультиязычным. Его интерфейс был переведен на пять языков: китайский, английский, испанский, португальский и французский. Также в этом году на портале появился новый раздел "Оборудование". В него вошли продукты радиоэлектроники. Это моноблоки, мини-компьютеры, серверы для видеонаблюдения, материнские платы и многое другое.

"Победа нижегородского проекта во всероссийском ИТ-конкурсе – это показатель успешно проделанной работы для усиления технологического суверенитета региона и всей страны. Маркетплейс не имеет прямых аналогов на российском рынке. В 2024 году мы добавили на портал белорусский сегмент маркетплейса с доменом ".бел". Белорусские ИТ-решения помечаются метками "Сделано в РБ" для российских пользователей", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Развитие платформы курирует АНО "Горький Тех".

"Сейчас на портале размещено уже более 2,5 тысячи ИТ-решений от более чем тысячи компаний. Его использование интуитивно понятно для пользователя благодаря в том числе системе "умного поиска", которую мы внедрили в этом году. Платформа максимально удобна и полезна как для разработчиков программного обеспечения, которые ищут клиентов, так и для пользователей, которым необходимы эффективные решения отечественного производства. И то, и другое можно найти на нашей площадке, выстроив поиск по нужным параметрам", – отметил директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Отмечается, что в финал конкурса "Проф-IT.2024" в номинации "Здравоохранение" вышел еще один нижегородский проект – мобильное приложение "Про родинки", которое разработано Приволжским исследовательским медицинским университетом (ПИМУ) в рамках проекта "Регион без меланомы", поддержанного федеральной программой академического лидерства "Приоритет 2030".

Приложению присужден статус медицинского изделия, а это означает то, что его могут использовать врачи первичного звена здравоохранения страны. В ПИМУ отмечают, что проведенные в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России клинические испытания показали высокие результаты.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект в работе использует каждый пятый россиянин,

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Теги:
IT Импортозамещение Технологии
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