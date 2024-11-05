Евгений Чинцов стал участником встречи лидеров молодежных объединений Нижнего Новгорода и Гомеля Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов стал участником онлайн встречи лидеров Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода и Молодежного совета при Гомельском городском Совете депутатов (Республика Беларусь). Как сообщает пресс-служба городской Думы, к собравшимся также присоединилась председатель Гомельского городского Совета депутатов Елена Алексина.

Евгений Чинцов поприветствовал участников встречи и пожелал им успешного, плодотворного и эффективного сотрудничества.

"Наблюдая за работой младших коллег, депутаты отмечают их искреннюю заинтересованность, вовлеченность и активное участие в решении вопросов местного значения. Уверен, что знакомство двух молодежных коллективов Нижнего Новгорода и Гомеля перерастет в крепкую дружбу. Обмен опытом всегда помогает сравнить себя с другими, проанализировать свой труд, объективно оценить, возможно, что-то скорректировать и привнести в свою работу что-то новое", - сказал Евгений Чинцов.

Во время своего выступления Елена Алексина выразила благодарность председателю молодежных консультативных органов Анастасии Золотовой (Нижний Новгород) и Анастасии Комаровой (Гомель) за организацию телемоста и приглашение глав депутатских корпусов к участию в работе.

Председатели рассказали о деятельность своих команд, об истории создания объединений и о проводимых мероприятиях и проектах. После чего было подписано соглашение о сотрудничестве Палаты и Совета в сфере молодежной политики. В качестве первого совместного проекта белорусская сторона предложила организовать фотомарафон "Мое место силы", посвященный знаковым достопримечательностям городов глазами молодежи.