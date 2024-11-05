Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 ноября 2024 18:26  [77] Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года
11 ноября 2024 18:02  [85] Цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента
11 ноября 2024 11:28  [244] Разработку и производство малых самолетов ускорят в России
11 ноября 2024 11:14  [240] Глеб Никитин: "Работа экономистов играет важную роль в развитии экономики страны и обеспечении её стабильности"
08 ноября 2024 17:58  [606] Минстрой выдал разрешение на строительство мебельной фабрики в Дзержинске
08 ноября 2024 15:44  [491] Часть особняка купцов Верениновых в центре Нижнего Новгорода сдадут в аренду
08 ноября 2024 14:45  [444] Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет
08 ноября 2024 13:52  [529] Новый сухогруз проекта RSD59 заложили на "Красном Сормове" в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 12:48  [567] Александр Новак: "Российская экономика по итогам года вырастет на 3,9%"
08 ноября 2024 09:45  [502] Проект областного бюджета-2025 поддержали восемь комитетов Заксобрания
Экономика

Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года

11 ноября 2024 18:26  [77] Экономика

Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года, сообщает РИА Новости.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), темпы роста закупочных цен на сливочное масло в ноябре уже начали замедляться.

Отмечается, что такая тенденция проявилась благодаря совместным усилиям государства и бизнеса. "Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на масло в текущем году", - пояснили в АКОРТ.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость сливочного масла побила исторический рекорд. Напомним, что сливочное масло из Турции начали экспортировать в Россию.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Продовольствие Цены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph