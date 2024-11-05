Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года Экономика

Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года, сообщает РИА Новости.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), темпы роста закупочных цен на сливочное масло в ноябре уже начали замедляться.

Отмечается, что такая тенденция проявилась благодаря совместным усилиям государства и бизнеса. "Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на масло в текущем году", - пояснили в АКОРТ.

Ранее сообщалось, что биржевая стоимость сливочного масла побила исторический рекорд. Напомним, что сливочное масло из Турции начали экспортировать в Россию.