Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года, сообщает РИА Новости.
По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), темпы роста закупочных цен на сливочное масло в ноябре уже начали замедляться.
Отмечается, что такая тенденция проявилась благодаря совместным усилиям государства и бизнеса. "Рассчитываем на укрепление этого тренда и стабилизацию как оптовых, так и розничных цен на масло в текущем году", - пояснили в АКОРТ.
Ранее сообщалось, что биржевая стоимость сливочного масла побила исторический рекорд. Напомним, что сливочное масло из Турции начали экспортировать в Россию.
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