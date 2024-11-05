Делегация Нижегородской области приняла участие в международной выставке FIHAV-2024 в Республике Куба Экономика

Дмитрий Старостин и Рикардо Кабрисас Руис Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области во главе с зампредом правительства региона Дмитрием Старостиным приняла участие в юбилейной 40-й международной выставке FIHAV в Республике Куба.

Как отметили в пресс-службе облправительства, это многоотраслевое мероприятие, входящее в тройку наиболее значимых выставочных событий в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Нижегородская сторона обсудила укрепление двустороннего партнёрства и технологическое взаимодействие с Кубой, а также с рядом дружественных латиноамериканских государств.

Делегация региона приняла участие в официальном открытии павильона РФ, экспозиция которого демонстрирует технологические достижения страны. Церемония прошла в присутствии президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, зампреда правительства Республики Куба Рикардо Кабрисаса Руиса, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба Виктора Коронелли, представителей Минпромторга России.

Нижегородская делегация встретилась с Рикардо Кабрисасом Руисом, с которым обсудила ключевые направления сотрудничества, а также реализацию совместных культурных и образовательных проектов. Заместитель вице-премьера Кубы отметил важность налаживания взаимодействия нашего региона со всеми провинциями республики.

Дмитрий Старостин провёл встречу с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрага. Стороны обсудили приоритетные кубинские инвестпроекты, которые могут быть предложены российским партнёрам. Особое внимание было уделено перспективам развития совместных производств и расширению обмена технологиями в автомобилестроении, судостроении и сельском хозяйстве.

"Мы провели ряд ключевых встреч по вопросам развития сотрудничества Нижегородской области и Республики Куба. Подробно рассказали коллегам о достижениях и потенциале Нижегородской области, ознакомили с приоритетами экономического, технологического, социального и культурного развития. При поддержке правительства региона разработки и технологические решения нижегородских специалистов получат дополнительные возможности для выхода на кубинский рынок и в перспективе – на рынки других государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Наша цель - совместными усилиями строить экономику, которая будет способствовать инновационному и культурному развитию обеих стран", – подвёл итоги визита Дмитрий Старостин.

Отдельное внимание в работе делегации было уделено развитию взаимодействия в области цифровизации. При поддержке Минпромторга России и службы цифровых атташе прошли переговоры российских ИТ-компаний с Гаванским научно-технологическим парком (3СЕ) и Университетом информационных наук (UCI). Кубинская сторона проявила высокий интерес к проекту ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", были достигнуты договоренности о проработке вопросов проведения совместных образовательных программ и расширения научно-исследовательского сотрудничества.