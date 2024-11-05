Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 ноября 2024 07:15  [105] Делегация Нижегородской области приняла участие в международной выставке FIHAV-2024 в Республике Куба
11 ноября 2024 18:26  [310] Цены на сливочное масло должны стабилизироваться до конца года
11 ноября 2024 18:02  [307] Цены на жилье в новостройках Нижнего Новгорода снизились почти на полпроцента
11 ноября 2024 11:28  [376] Разработку и производство малых самолетов ускорят в России
11 ноября 2024 11:14  [398] Глеб Никитин: "Работа экономистов играет важную роль в развитии экономики страны и обеспечении её стабильности"
08 ноября 2024 17:58  [658] Минстрой выдал разрешение на строительство мебельной фабрики в Дзержинске
08 ноября 2024 15:44  [535] Часть особняка купцов Верениновых в центре Нижнего Новгорода сдадут в аренду
08 ноября 2024 14:45  [459] Средний срок ипотеки в России превысил 25 лет
08 ноября 2024 13:52  [549] Новый сухогруз проекта RSD59 заложили на "Красном Сормове" в Нижнем Новгороде
08 ноября 2024 12:48  [585] Александр Новак: "Российская экономика по итогам года вырастет на 3,9%"
Экономика

Делегация Нижегородской области приняла участие в международной выставке FIHAV-2024 в Республике Куба

12 ноября 2024 07:15  [105] Экономика
Дмитрий Старостин и Рикардо Кабрисас Руис

Дмитрий Старостин и Рикардо Кабрисас Руис

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области во главе с зампредом правительства региона Дмитрием Старостиным приняла участие в юбилейной 40-й международной выставке FIHAV в Республике Куба.

Как отметили в пресс-службе облправительства, это многоотраслевое мероприятие, входящее в тройку наиболее значимых выставочных событий в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Нижегородская сторона обсудила укрепление двустороннего партнёрства и технологическое взаимодействие с Кубой, а также с рядом дружественных латиноамериканских государств.

Делегация региона приняла участие в официальном открытии павильона РФ, экспозиция которого демонстрирует технологические достижения страны. Церемония прошла в присутствии президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, зампреда правительства Республики Куба Рикардо Кабрисаса Руиса, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Куба Виктора Коронелли, представителей Минпромторга России.

Нижегородская делегация встретилась с Рикардо Кабрисасом Руисом, с которым обсудила ключевые направления сотрудничества, а также реализацию совместных культурных и образовательных проектов. Заместитель вице-премьера Кубы отметил важность налаживания взаимодействия нашего региона со всеми провинциями республики.

Дмитрий Старостин провёл встречу с министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Оскаром Пересом-Оливой Фрага. Стороны обсудили приоритетные кубинские инвестпроекты, которые могут быть предложены российским партнёрам. Особое внимание было уделено перспективам развития совместных производств и расширению обмена технологиями в автомобилестроении, судостроении и сельском хозяйстве.

"Мы провели ряд ключевых встреч по вопросам развития сотрудничества Нижегородской области и Республики Куба. Подробно рассказали коллегам о достижениях и потенциале Нижегородской области, ознакомили с приоритетами экономического, технологического, социального и культурного развития. При поддержке правительства региона разработки и технологические решения нижегородских специалистов получат дополнительные возможности для выхода на кубинский рынок и в перспективе – на рынки других государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Наша цель - совместными усилиями строить экономику, которая будет способствовать инновационному и культурному развитию обеих стран", – подвёл итоги визита Дмитрий Старостин.

Отдельное внимание в работе делегации было уделено развитию взаимодействия в области цифровизации. При поддержке Минпромторга России и службы цифровых атташе прошли переговоры российских ИТ-компаний с Гаванским научно-технологическим парком (3СЕ) и Университетом информационных наук (UCI). Кубинская сторона проявила высокий интерес к проекту ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", были достигнуты договоренности о проработке вопросов проведения совместных образовательных программ и расширения научно-исследовательского сотрудничества.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
06 ноября 2024 11:20  [555] Делегация Нижегородской области посетила с рабочим визитом Бразилию
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph