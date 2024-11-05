Делегация Нижегородской области посетила с рабочим визитом Бразилию Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Нижегородской области во главе с зампредом правительства региона Дмитрием Старостиным посетила с рабочим визитом Федеративную Республику Бразилия.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, поездка была организована по приглашению МИД и бизнес-сообщества латиноамериканской страны.

В ходе поездки представители делегации провели ряд переговоров с представителями правительства Бразилии, властями штатов Баия, Сан-Паулу, Санта-Катарина, представителями бизнеса и деятелями культуры. Кроме того, состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом России в Бразилии Алексеем Лабецким, генконсулом России в Рио-де-Жанейро Андреем Петровым и торгпредом РФ в Бразилии Виктором Шереметкером.

Нижегородцы ознакомили представителей Бразилии с инвестиционным потенциалом нашего региона, рассказали о приоритетных направлениях развития - в частности, кооперации автомобилестроении, химической промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, информационных технологиях.

Согласно информации, для повышения роли Нижегородской области в развитии российско-бразильских отношений прорабатывается возможность заключения нескольких побратимских соглашений. кроме того, несколько бразильских предприятий изучают возможность выхода на российский рынок и создания своих производств в Нижегородской области.

Дмитрий Старостин рассказал, что бразильская сторона проявила интерес к расширению взаимодействия с IT-кампусом "НЕЙМАРК", проведению совместных научных исследований, а также к сотрудничеству в сферах культуры и спорта. О своей заинтересованности заявили технопарк "Сапиенс" (штат Санта-Катарина, г. Флорианополис), Федеральный университет Баии (штат Баия, г. Салвадор) и Институт художественного и культурного наследия Баии (г. Салвадор).

"Предстоит кропотливая работа по практической реализации достигнутых договоренностей. Отрадно, что в диалог вовлечены различные министерства и ведомства, успешные нижегородские предприниматели и промышленники, представители сферы культуры и некоммерческие организации. Общение с бразильскими коллегами было крайне полезным. Обе стороны твёрдо убеждены в важности дальнейшего укрепления связей во благо Нижегородской области и регионов Бразилии", - заключил Дмитрий Старостин.