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Общество

Нижегородская область и Куба будут продвигать "ИТ-маркетплейс.рф" на международном рынке

12 ноября 2024 13:12  [114] Общество

Фото: Александр Кряжев (РИА Новости)

АНО "Горький Тех" и Гаванский научно-технологический парк 3СЕ будут совместно продвигать нижегородскую виртуальную платформу отечественных цифровых решений "ИТ-маркетплейс.рф" на международном рынке.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение подписали директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев и вице-президент 3СЕ Эктор Родригес Фигередо. Соглашение подписано в присутствии зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко и вице-премьера Республики Куба Рикардо Кабрисас Руиса в рамках встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

ИТ-маркетплейс – это каталог отечественного программного обеспечения, который оказывает помощь производителям российского ПО в поиске клиентов, а пользователям помогает найти доступные ИТ-решения. Развитие платформы курирует АНО "Горький Тех". На данный момент интерфейс ИТ-маркетплейса переведен на пять языков: китайский, английский, португальский, французский, испанский. По словам директора АНО "Горький Тех" Евгения Федосеева, на площадке зарегистрировано свыше 1,1 тысячи компаний, представлено почти 3 тысячи ИТ-решений и почти 750 наименований радиоэлектронной продукции. Число регулярных пользователей платформы достигло трех тысяч человек. ИТ-маркетплейс не имеет прямых аналогов на российском рынке.

Губернатор Глеба Никитин отметил, что, благодаря подписанному соглашению российские ИТ-решения, а в будущем и кубинские, представленные на мультиязычном портале "ИТ-маркетплейс", станут доступны кубинским и другим зарубежным компаниям.

По мнению зампредседателя регионального правительства Дмитрия Старостина, подписанное соглашение открывает перед Нижегородской областью новые перспективы в международном сотрудничестве.

Напомним, что развитие госпорталов для удобства жителей всецело отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области приняла участие в международной выставке FIHAV-2024 в Республике Куба.

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Теги:
IT Международное сотрудничество Технологии
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