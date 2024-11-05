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Общество

Евгений Чинцов провёл приём граждан на своём округе №30

12 ноября 2024 13:21  [102] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

11 ноября депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провёл приём граждан в общественной приёмной своего избирательного округа №30. На встрече присутствовали представители домоуправляющей компании и администрации Советского района.

Поступившие обращения касались благоустройства придомовых территорий, ремонта общедомового имущества – крыш, фасадов, входных групп. Также жители пожаловались на проблемы с отоплением и торговлю алкогольной продукцией рядом с жилым домов и детским садом.

"Каждое обращение – это возможность не только помочь, но и понять, с какими трудностями в комплексе сталкиваются жители округа. В этом и заключается работа депутата – быть на связи с людьми, обсуждать проблемы, привлекать специалистов к их оперативному решению. Все обращения на контроле, будем разбираться предметно", – резюмировал Евгений Чинцов.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Советский район
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