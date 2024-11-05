Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, участок около дома №13 по ул. Героя Смирнова не рассматривается как площадка под строительство храма.

Отмечается, что решение было принято после проведения общественных слушаний, на которых местные жители не поддержали идею о строительстве церкви.

"Выбор места для строительства храма – это важное решение, которое принимается по согласию всех заинтересованных сторон", - отметили в Нижегородской епархии.

Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство храма в Московском районе.