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Общество

Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова

12 ноября 2024 13:43  [108] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе.

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, участок около дома №13 по ул. Героя Смирнова не рассматривается как площадка под строительство храма.

Отмечается, что решение было принято после проведения общественных слушаний, на которых местные жители не поддержали идею о строительстве церкви.  

"Выбор места для строительства храма – это важное решение, которое принимается по согласию всех заинтересованных сторон", - отметили в Нижегородской епархии.

Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство храма в Московском районе.

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Теги:
Автозаводский район РПЦ Строительство
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