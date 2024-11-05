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Нижегородская епархия отказалась от возведения храма на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе.
Как сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии, участок около дома №13 по ул. Героя Смирнова не рассматривается как площадка под строительство храма.
Отмечается, что решение было принято после проведения общественных слушаний, на которых местные жители не поддержали идею о строительстве церкви.
"Выбор места для строительства храма – это важное решение, которое принимается по согласию всех заинтересованных сторон", - отметили в Нижегородской епархии.
Ранее сообщалось, что нижегородский минстрой выдал разрешение на строительство храма в Московском районе.
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