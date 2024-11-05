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Общество

Госдума РФ приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

12 ноября 2024 16:35  [125] Общество

Фото: сайт Госдумы РФ

Государственная дума приняла во втором и в третьем чтениях законопроект об ограничении идеологии чайлдфри. Об этом сообщает телеканал "360".

Одними из авторов инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Новый закон запрещает пропаганду воздержания от деторождения в интернете, СМИ, рекламе и фильмах. В частности, сайты и информационные платформы, содержащие материалы, пропагандирующие отказ от деторождения, попадут в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Кроме того, кинофильмам, содержащим пропаганду чайлдфри, не выдадут прокатное удостоверение.

За нарушение запрета физическим лицам будет назначено наказание - штраф в размере до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч рублей, юридическим лицам — до 5 млн рублей.

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Теги:
Госдума Дети Законодательство
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