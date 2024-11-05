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Общество

Речной транспорт в РФ за 10 месяцев перевез 11 млн человек

12 ноября 2024 18:53  [60] Общество

Речной транспорт в РФ за 10 месяцев 2024 года перевез 11 млн человек, сообщает ТАСС.

Объем перевозок пассажиров речным транспортом вырос, по предварительным данным, на 13%. Ожидается, что по итогам года данный показатель еще увеличится.

Кроме того, по оперативным данным, на внутренних водных путях России за 10 месяцев текущего года было перевезено около 90 млн тонн грузов, что на 10% превышает показатели прошлого года.

Ранее сообщалось, что в навигацию 2024 года в Нижегородской области компания "Водолёт" на судах "Валдай" и "Метеор" перевезла 125 347 пассажиров, всего было совершено почти 4,2 тысячи рейсов.

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Теги:
реки Транспорт
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