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Спорт

Нижегородские тайбоксеры завоевали "золото" Первенства России по муайтай

13 ноября 2024 07:25  [1] Спорт

Фото: 573156,597303

Воспитанники нижегородских спортшкол №9 и "Радий" стали призёрами Первенства России по муайтай среди молодёжи в возрасте от 18 до 23 лет и Всероссийских соревнований по муайтай. Турниры прошли в Кемерове, сообщили в депспорта Нижнего Новгорода.

По результатам Первенства спортсмен, представляющий школу "Радий", Кирилл Грибов завоевал золото в категории U 23. Он одержал победу над мастером спорта международного класса и будет представлять сборную России на Первенстве мира по муайтай в 2025 году. Турнир пройдёт в Турции в городе Каппадокия.

По итогам Всероссийских соревнований по муайтай Артём Денисов провёл четыре боя в возрастной категории 14-15 лет и выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта России по муайтай. Юноша также завоевал золотую медаль.

Ещё один представитель "Радия" Константин Манаков, а также воспитанник спортшколы №9 Александр Кравцов стали бронзовыми призёрами турнира.

Тренируют спортсменов Нариман Жалилов и Антон Соколов.

Напомним, Кирилл Грибов стал победителем первенства мира по муайтай в 2024 году.

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Теги:
Бокс Соревнования турнир
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