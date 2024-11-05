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Общество

Нижегородская область и китайская провинция Аньхой расширят сотрудничество в сфере образования

13 ноября 2024 07:58  [89] Общество

Делегация провинции Аньхой Китайской Народной Республики во главе с директором департамента образования Цянь Гуйлуном прибыла в Нижний Новгород для обсуждения перспектив расширения сотрудничества в сфере образования.

В рамках визита представители делегации встретились с министром международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольгой Гусевой и замминистра образования и науки Нижегородской области Любовью Широковой.

Как отметила Ольга Гусева, провинция Аньхой является одним из шести регионов-партнёров Нижегородской области в рамках формата "Волга-Янцзы", успешному взаимодействию с которым способствует подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве.

"Образование является одним из главных направлений взаимодействия с Китаем. В Нижегородской области уже учатся более 450 китайских студентов, а наши вузы активно сотрудничают более чем с 40 университетами Китая, подписав свыше 70 соглашений в области медицины, информационных технологий, лингвистики, экономики. Все это открывает новые горизонты для обмена знаниями и опытом, и мы уверены, что это только начало плодотворного сотрудничества в сфере образования", - отметила Ольга Гусева.

По её словам, нижегородские вузы уделяют особое внимание сотрудничеству с университетами провинции Аньхой, в том числе с Аньцинским педагогическим университетом, Аньхойским университетом иностранных языков, Аньхойским университетом науки и технологий, Аньхойским педагогическим университетом и другими.

"Мы достигли немалых высот в развитии сотрудничества Нижегородской области с провинцией Аньхой. Однако у нас огромные перспективы для дальнейшего расширения кооперации", - сказала Ольга Гусева.

Важность усиления взаимодействия также отметил Цянь Гуйлун.

"Посещение Мининского университета и университета имени Лобачевского позволило нам убедиться в том, что у нас огромный потенциал для плодотворного сотрудничества с вузами Нижегородской области. Мы обнаружили множество точек соприкосновения и теперь с уверенностью можем говорить о подписании конкретных договорных документов, которые станут отправной точкой для реализации совместных проектов", - подчеркнул Цянь Гуйлун.

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Теги:
Международное сотрудничество Образование
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