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Общество

Берегоукрепление набережной стартовало на правом берегу Оки

13 ноября 2024 12:36  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Берегоукрепление началось на правом берегу Оки, на участке улицы Черниговской между метромостом и Канавинским мостом в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы ведутся в рамках концессионного соглашения с ООО "Черниговская набережная".

Подрядчик демонтировал старые бетонные плиты почти на километровом отрезке берега и приступил к забивке свай и установке защитных плит. Ожидается, что продолжительность этих работ составит два года.

Берегоукрепление правого берега Оки — ключевая часть масштабного инфраструктурного проекта по комплексной трансформации улицы Черниговской. На протяжении длительного времени набережная находилась в заброшенном и аварийном состоянии. В рамках концессионного соглашения будет проведена инженерная защита склона на площади 5,45 га и благоустройство прилегающей территории.

После завершения всех работ в областном центре появится новое комфортное и современное пространство. По проекту на территории набережной установят лестницы, спортивные и игровые площадки, сделают тротуарное покрытие. Кроме того, здесь появятся смотровые площадки, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Также на улице Черниговской восстановят памятники архитектуры и построят современные жилые комплексы, что позволит создать гармоничную и привлекательную территорию у реки. 

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил нижегородцев проголосовать за проекты "Вам решать!"

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Теги:
Благоустройство Городское хозяйство Ремонтные работы
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