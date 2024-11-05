Берегоукрепление набережной стартовало на правом берегу Оки Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Берегоукрепление началось на правом берегу Оки, на участке улицы Черниговской между метромостом и Канавинским мостом в Нижнем Новгороде. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы ведутся в рамках концессионного соглашения с ООО "Черниговская набережная".

Подрядчик демонтировал старые бетонные плиты почти на километровом отрезке берега и приступил к забивке свай и установке защитных плит. Ожидается, что продолжительность этих работ составит два года.

Берегоукрепление правого берега Оки — ключевая часть масштабного инфраструктурного проекта по комплексной трансформации улицы Черниговской. На протяжении длительного времени набережная находилась в заброшенном и аварийном состоянии. В рамках концессионного соглашения будет проведена инженерная защита склона на площади 5,45 га и благоустройство прилегающей территории.

После завершения всех работ в областном центре появится новое комфортное и современное пространство. По проекту на территории набережной установят лестницы, спортивные и игровые площадки, сделают тротуарное покрытие. Кроме того, здесь появятся смотровые площадки, установят малые архитектурные формы и проведут озеленение.

Также на улице Черниговской восстановят памятники архитектуры и построят современные жилые комплексы, что позволит создать гармоничную и привлекательную территорию у реки.

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