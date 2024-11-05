Глеб Никитин пригласил нижегородцев проголосовать за проекты "Вам решать!" Общество

В Нижегородской области 11 ноября стартует народное голосование в рамках губернаторского проекта "Вам решать!". До 10 декабря каждый житель региона старше 16 лет может проголосовать за инициативные проекты, предложенные местными жителями, на сайте golosza.ru.

В этом году на конкурсный отбор проекта нижегородцы направили 1 376 заявок, из них 196 – семейных. "Семейная заявка" - это новый вид участия в проекте инициативного бюджетирования, который был введён в Год семьи. Такие заявки могли выдвинуть граждане в количестве не менее 10 человек, которые приходятся друг другу родственниками.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил нижегородцев проголосовать за проекты, которые будут реализованы в 2025 году.

"Проект "Вам решать!" стал важной частью жизни региона, помог объединить и сплотить тысячи людей для решения общих задач. Кроме того, в процессе активно участвуют муниципальные органы власти, работающие с жителями едиными командами. Этап голосования – не только решающий для выбора заявок, но и самый интересный. Жители региона могут поддержать проект в любом муниципалитете. Благодаря механизму инициативного бюджетирования даже в совсем небольшом населенном пункте можно сделать что-то важное или интересное. Приглашаю всех знакомиться с представленными проектами и голосовать!" - сказал глава региона.

Для участия в голосовании необходимо на сайте golosza.ru в разделе "Вам решать!" выбрать район/округ, затем отобрать проект из предложенного перечня, пройти авторизацию любым удобным способом и проголосовать за инициативу.

Голос можно отдать только за один проект в любом муниципалитете.

По итогам голосования будут определены проекты, которые реализуют в следующем году. Общий бюджет финансирования составит 1,2 млрд рублей. И именно нижегородцам предстоит решить, куда будут направлены эти средства - на дороги, скверы или другие объекты, нуждающиеся в ремонте или благоустройстве.

О результатах голосования можно будет узнать также на сайте golosza.ru после проведения отбора инициатив конкурсной комиссией.