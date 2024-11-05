Мэрия Нижнего Новгорода направила 49 млн рублей на ремонт дома на улице Фучика

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Мэрия Нижнего Новгорода направила около 49 млн рублей на ремонт пострадавшего от взрыва дома №37 на улице Фучика. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил первый заместитель глава администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин в ходе брифинга 13 ноября.
По его словам, это цифра не окончательная.
"В ходе аварийно-восстановительных работ были укреплены основные конструкции в месте их повреждения, а в эпицентре происшествия установлены дополнительные балки. После завершения этих работ в ноябре было проведено новое исследование шестиподъездного дома, которое показало, что его конструкции находятся в ограниченно-работоспособном состоянии", - сказал Скалкин.
Директор ООО"Приволжский центр экспертиз и проектирования" Михаил Антонов уточнил, что при ограниченно-работоспособном состоянии исключен внезапный крен, обрушение и потеря устойчивости здания. "Около этого дома устанавливается запрет на проведение земляных и сваебойных работ на расстоянии менее 15 метров", - уточнил Антонов.
Директор МКУ "ГлавУКС" Сергей Разживин подчеркнул, что на момент аварии техническое состояние дома №37 по улице Фучика оценивалось на 60-61%.
"По итогам проведенных работ и работ, которые планируется провести, этот коэффициент будет повышен. Степень износа и уровень состояния дома будет определен уже в 2025 году", - уточнил Разживин.
Ранее сообщалось. что прочность конструкций дома № 37 по улице Фучика не выходит за пределы нормативных значений.
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