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Общество

Более 10 инновационных проектов получат гранты Нижегородского НОЦ 

13 ноября 2024 16:14  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Грантовую поддержку от Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) по итогам IV ежегодного конкурса научно-технических проектов получат авторы 13 проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, всего на конкурс было представлено около 40 заявок от организаций-участников НОЦ. На конкурс представили работы по таким направлениям, как инновационные производства, компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское приборостроение, передовые цифровые технологии, а также экология и развитие агропромышленного комплекса.

"Поддержка проектов нижегородских ученых – одна из основных задач Нижегородского НОЦ. В этом году финансирование исследований ведется в двух форматах: совместно с индустриальными партнерами - в случае, если у них есть собственные техзадания, и в рамках грантового конкурса. В этом году на конкурс поступили интересные заявки с хорошим потенциалом для дальнейшего развития и коммерциализации", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

При конкурсном отборе оценивались инновационность проектов, их актуальность, опыт команды. Важным критерием являлась степень влияния проектов на социально-экономическое развитие региона.

Финансирование 13 проектов-победителей будет вестись совместно их авторами не менее 50% от общей суммы и Нижегородским НОЦ. Всего на эти цели планируется направить около 170 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы при поддержке НОЦ отработают новые технологии в химотрасли.

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Теги:
Инвестиции НОЦ
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