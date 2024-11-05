Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2024 18:56  [96] Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с Малайзией
13 ноября 2024 18:43  [108] Юрий Шалабаев: "В бюджете на 2025 год снизим долю муниципального долга и значительно увеличим социальные расходы"
13 ноября 2024 16:14  [153] Более 10 инновационных проектов получат гранты Нижегородского НОЦ 
13 ноября 2024 15:51  [168] Дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года
13 ноября 2024 15:41  [178] "Родительский киберспецназ" на страже: "Ростелеком" рассказывает родителям нижегородских школьников о цифровой безопасности
13 ноября 2024 15:28  [172] Более 4 тысяч гектаров леса высадили в Нижегородской области
13 ноября 2024 15:04  [166] Законопроект об оформлении ДТП через "Госуслуги" будет внесён в Госдуму
13 ноября 2024 13:36  [195] В Нижегородской области стартовала акция "Напиши письмо маме"
13 ноября 2024 13:21  [283] Мэрия Нижнего Новгорода направила 49 млн рублей на ремонт дома на улице Фучика
13 ноября 2024 12:59  [230] Проект "Город без Опасности" начался в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с Малайзией

13 ноября 2024 18:56  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Малайзии в Российской Федерации Чеонгом Лун Лаи в рамках визита малазийской делегации в Нижегородскую область.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основной целью встречи стало обсуждение возможностей расширения сотрудничества.

"Малайзия для нас является партнером в разных сферах. В первую очередь, стоит отметить наше тесное сотрудничество в промышленности, где нижегородские предприятия активно работают с малайзийскими компаниями и выразили желание углубить взаимодействие. Но это не единственный вектор. В сфере образования Приволжский медицинский университет уже зарекомендовал себя как серьезный партнер в подготовке специалистов для малайзийской системы здравоохранения. Делегация, находящаяся в настоящее время в регионе, уже изучает возможности расширения сотрудничества в области биотехнологий и ИТ, открывая новые горизонты для совместного развития", - отметил Андрей Саносян.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун Лаи также отметил важность расширения сотрудничества.

"Фокус нашего взаимодействия сейчас направлен на углубление имеющихся взаимоотношений с Нижегородской областью. Мы уже давно признали опыт региона в промышленной и научно-исследовательской сфере, это те направления, в которых мы заинтересованы активизировать сотрудничество, но также нам интересны цифровые технологии, медицина и биоинженерия. Отдельным перспективным направлением взаимодействия мы видим туризм", - сказал Чеонг Лун Лаи.

На встрече также обсуждалось развитие сотрудничества в сфере культуры.

"Нижегородская область активно взаимодействует со странами БРИКС, и Малайзия, получившая приглашение присоединиться к межгосударственному объединению в качестве страны-партнера, может расширить культурное сотрудничество региона с зарубежными странами - мы можем провести "Дни Малайзии" в Нижегородской области в 2025 году. Это будет прекрасным шансом ознакомить нижегородцев с богатой культурой и традициями Малайзии, ее историей и современным развитием. Уверена, "Дни Малайзии" станут ярким событием в жизни региона, способствуя дальнейшему укреплению дружественных связей между нами", - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Кроме того, в рамках встречи глава ведомства предложила реализовать проекты по народной дипломатии, а также по сотрудничеству нижегородских  школ, в особенности в рамках деятельности Центра школьных инициатив стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет расширять сотрудничество с Индией в сфере образования.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph