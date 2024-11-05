Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с Малайзией Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Малайзии в Российской Федерации Чеонгом Лун Лаи в рамках визита малазийской делегации в Нижегородскую область.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основной целью встречи стало обсуждение возможностей расширения сотрудничества.

"Малайзия для нас является партнером в разных сферах. В первую очередь, стоит отметить наше тесное сотрудничество в промышленности, где нижегородские предприятия активно работают с малайзийскими компаниями и выразили желание углубить взаимодействие. Но это не единственный вектор. В сфере образования Приволжский медицинский университет уже зарекомендовал себя как серьезный партнер в подготовке специалистов для малайзийской системы здравоохранения. Делегация, находящаяся в настоящее время в регионе, уже изучает возможности расширения сотрудничества в области биотехнологий и ИТ, открывая новые горизонты для совместного развития", - отметил Андрей Саносян.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Российской Федерации Чеонг Лун Лаи также отметил важность расширения сотрудничества.

"Фокус нашего взаимодействия сейчас направлен на углубление имеющихся взаимоотношений с Нижегородской областью. Мы уже давно признали опыт региона в промышленной и научно-исследовательской сфере, это те направления, в которых мы заинтересованы активизировать сотрудничество, но также нам интересны цифровые технологии, медицина и биоинженерия. Отдельным перспективным направлением взаимодействия мы видим туризм", - сказал Чеонг Лун Лаи.

На встрече также обсуждалось развитие сотрудничества в сфере культуры.

"Нижегородская область активно взаимодействует со странами БРИКС, и Малайзия, получившая приглашение присоединиться к межгосударственному объединению в качестве страны-партнера, может расширить культурное сотрудничество региона с зарубежными странами - мы можем провести "Дни Малайзии" в Нижегородской области в 2025 году. Это будет прекрасным шансом ознакомить нижегородцев с богатой культурой и традициями Малайзии, ее историей и современным развитием. Уверена, "Дни Малайзии" станут ярким событием в жизни региона, способствуя дальнейшему укреплению дружественных связей между нами", - подчеркнула министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

Кроме того, в рамках встречи глава ведомства предложила реализовать проекты по народной дипломатии, а также по сотрудничеству нижегородских школ, в особенности в рамках деятельности Центра школьных инициатив стран БРИКС.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область будет расширять сотрудничество с Индией в сфере образования.