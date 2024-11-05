Изменения в Устав Нижнего Новгорода обсудили на публичных слушаниях в Гордуме Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

13 ноября в городской Думе Нижнего Новгорода состоялись публичные слушания по проекту решения "О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода".

Всего для участия в мероприятии зарегистрировались 189 нижегородцев, среди которых также были представители депутатского корпуса, администрации города и активисты общественных организаций.

Слушания открыли председатель городской Думы Евгений Чинцов и заместитель главы города Ирина Кондырева. Суть вносимых изменений была озвучена начальником управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ириной Масловой и заместителем директора городского департамента финансов Владимиром Лакасевым. Они пояснили, что актуализация основного правового документа муниципального образования необходима для приведения его положений в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Предлагаемые изменения устанавливают полное официальное наименование муниципалитета "городской округ город Нижний Новгород", сокращенные названия "город Нижний Новгород" и "Нижний Новгород" и право губернатора на освобождение главы муниципального образования от занимаемой должности.

Основанием для удаления главы муниципального образования в отставку могут послужить следующие обстоятельства: признание должностного лица иноагентом, систематическое недостижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления; основанием для отрешения от должности главы муниципального образования будет являться непринятие мер по устранению причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения, объявления выговора, в течение месяца.

Нововведения касаются и деятельности городской Думы в части введения должности первого заместителя председателя городской Думы, конкретизации функционала заместителей спикера и установления такого основания для досрочного прекращения полномочий депутата как признание иностранным агентом.

Кроме того, планируется расширить возможности участия нижегородцев и общественных обсуждениях планируемой хозяйственной деятельности, которая воздействует на окружающую среду. Такие общественные обсуждения с 1 марта 2025 года могут проводиться как в очной форме, так и с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Ряд изменений касаются наград, которые теперь могут вручаться и юридическим лицам. Перечень оснований для получения наград физическим лицом дополнен основанием о заслугах в защите Отечества.

По итогам публичных слушаний городской Думе рекомендовано рассмотреть представленный проект решения на очередном заседании.