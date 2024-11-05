Евгений Чинцов провёл своё первое заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провёл своё первое заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

По итогам рассмотрения ходатайств и представленных документов члены Комитета поддержали инициативы по увековечению памяти двух участников Великой Отечественной войны в форме установки мемориальных досок на фасадах жилых домов, где проживали ветераны.

Как отметил заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, увековечение памяти последнего Героя Советского Союза, Почётного гражданина Нижегородской области Александра Кузнецова, ушедшего из жизни в 2022 году, станет знаком уважения к человеку, внёсшему значительный вклад в защиту Родины и в развитие Нижнего Новгорода. "Золотую Звезду" Героя старший лейтенант получил за проявленное мужество, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра и удержание плацдарма в течение пяти суток в 1943 году. После войны Александр Михайлович окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, работал агрономом в Мордовии, руководил кстовским колхозом "Искра" и преподавал в сельхозинституте, где, став кандидатом экономических наук, занимал пост заместителя декана профильного факультета.

Коллегу дополнил председатель организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Колосов, сообщив, что в том или ином виде в городе увековечена память 135 из 150 героев, и мемориальная доска Кузнецову должна быть также установлена ввиду его особых заслуг – "на Курской дуге он командовал ротой противотанковых ружей – подразделением, находившемся на переднем крае и в первую очередь подвергавшемся огню противника". Также в поддержку ходатайства на Комитете выступил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин, сказав, что знал героя лично и считает важным создать достойное мемориальное сооружение в его честь.

Другой ветеран ВОВ Георгий Федорычев, инициативу увековечения памяти которого поддержали члены Комитета, посвятил себя службе в органах прокуратуры. Мемориальную доску планируется разместить на фасаде дома №5 по ул. Ульянова, где проживал прокурор Горьковской области, Заслуженный юрист РСФСР и Почётный работник прокуратуры.

В ходе заседания члены Комитета также одобрили предложение об увековечении памяти ушедшего из жизни в августе этого года Почётного гражданина Нижегородской области Виктора Карпочева. Как рассказал председатель правления Фонда "Земля Нижегородская" Александр Сериков, Виктор Александрович, которого он считал своим учителем, был известным в советские годы лидером горьковской молодёжи, инициатором многих начинаний комсомольского движения в СССР. Работал заместителем председателя исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов, начальником УВД, заместителем Министра внутренних дел СССР, управляющим делами и первым заместителем директора ГАО "ВВЦ" (ВДНХ). С 1996 года и до конца своей жизни генерал-майор милиции в отставке руководил Нижегородским землячеством в столице. Благодаря Карпочеву улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде стала пешеходной, и почти четверть века назад было создано всероссийское движение "Алтарь Отечества", направленное на сохранение исторической памяти народа, в том числе о подвиге Нижегородского ополчения Минина и Пожарского.

"Сегодня я еще раз убедился в том, что творческая среда нашего Комитета в процессе бурных обсуждений буквально на ходу рождает идеи, которые позволяют не только повысить качество и улучшить эстетику эскизных решений мемориальных объектов, но и систематизировать высказанные предложения, увеличив глубину смысла и масштабы реализации инициатив. К примеру, говоря о проекте "Название – к месту", в рамках которого нижегородская молодёжь придумала новые имена безымянным скверам, предложив назвать их в честь Георгия Всеволодовича, Чирикова, Неймарка, Дмитриева, Карелина и Липгарта, наши эксперты сочли неправильным называть любую территорию случайным именем, пусть даже и выдающегося человека. Важна привязка его деятельности к месту, как в случае с Омари Шарадзе или Владыкой Николаем (Кутеповым). В итоге решили подумать над концепцией наименования безымянных территорий, включающей уже имеющийся реестр исторических личностей и событий, а также определить механизм и платформу народного голосования за идеи. Радует, что, занимаясь текущей работой, коллеги не перестают уделять внимание совершенствованию форм и методов", - прокомментировал итоги заседания Евгений Чинцов.