Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 ноября 2024 09:53  [95] Молодогвардейцы организовали открытый диалог студентов с немецкой антифашисткой Лианой Килинч
14 ноября 2024 09:42  [115] Субсидии на полёты по России продолжат действовать в 2025 году
14 ноября 2024 09:17  [113] Нижний Новгород вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябре
14 ноября 2024 08:22  [159] Евгений Чинцов провёл своё первое заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей
14 ноября 2024 08:03  [154] Победителей конкурса "Нижегородская марка качества" наградили в столице Приволжья
14 ноября 2024 07:11  [162] Изменения в Устав Нижнего Новгорода обсудили на публичных слушаниях в Гордуме
13 ноября 2024 18:56  [365] Нижегородская область будет укреплять сотрудничество с Малайзией
13 ноября 2024 18:43  [320] Юрий Шалабаев: "В бюджете на 2025 год снизим долю муниципального долга и значительно увеличим социальные расходы"
13 ноября 2024 16:14  [273] Более 10 инновационных проектов получат гранты Нижегородского НОЦ 
13 ноября 2024 15:51  [308] Дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года
Общество

Субсидии на полёты по России продолжат действовать в 2025 году

14 ноября 2024 09:42  [115] Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок в России продолжат действовать в 2025 году. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минтранс России, авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления.

Напомним, в России в настоящее время действуют программы поддержки региональных перевозок (свыше 300 направлений), Дальневосточного направления (более 100 маршрутов) и перевозок наименее социально защищённых групп граждан.

"Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается", - прокомментировали РИА Новости в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что соответствующее постановление правительства устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут "оцифрованы".

Как сообщили в Росавиации, за 9 месяцев 2024 года российские авиакомпании продали по трём федеральным программам субсидирования более 4,7 млн билетов и перевезли 3,9 млн человек.

Напомним, что порядка 90 млрд рублей могут выделить в РФ на субсидирование авиаперевозок. Министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул, что главными приоритетами в развитии гражданской авиации остаются повышение доступности и расширение сети регулярных пассажирских маршрутов. С господдержкой планируется перевозить не менее 3 млн пассажиров в год, а субсидируемая маршрутная сеть сохранится на уровне 400 маршрутов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение Субсидии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph