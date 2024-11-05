Субсидии на полёты по России продолжат действовать в 2025 году Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок в России продолжат действовать в 2025 году. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минтранс России, авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления.

Напомним, в России в настоящее время действуют программы поддержки региональных перевозок (свыше 300 направлений), Дальневосточного направления (более 100 маршрутов) и перевозок наименее социально защищённых групп граждан.

"Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается", - прокомментировали РИА Новости в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что соответствующее постановление правительства устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут "оцифрованы".

Как сообщили в Росавиации, за 9 месяцев 2024 года российские авиакомпании продали по трём федеральным программам субсидирования более 4,7 млн билетов и перевезли 3,9 млн человек.