Субсидии на полёты по России продолжат действовать в 2025 году

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Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок в России продолжат действовать в 2025 году. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минтранс России, авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления.
Напомним, в России в настоящее время действуют программы поддержки региональных перевозок (свыше 300 направлений), Дальневосточного направления (более 100 маршрутов) и перевозок наименее социально защищённых групп граждан.
"Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается", - прокомментировали РИА Новости в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что соответствующее постановление правительства устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Кроме того, со следующего года все программы субсидирования будут "оцифрованы".
Как сообщили в Росавиации, за 9 месяцев 2024 года российские авиакомпании продали по трём федеральным программам субсидирования более 4,7 млн билетов и перевезли 3,9 млн человек.Напомним, что порядка 90 млрд рублей могут выделить в РФ на субсидирование авиаперевозок. Министр транспорта РФ Роман Старовойт подчеркнул, что главными приоритетами в развитии гражданской авиации остаются повышение доступности и расширение сети регулярных пассажирских маршрутов. С господдержкой планируется перевозить не менее 3 млн пассажиров в год, а субсидируемая маршрутная сеть сохранится на уровне 400 маршрутов.
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