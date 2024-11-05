Нижегородцам рассказали, как избежать сахарного диабета Общество

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году в мире будет порядка 450 млн человек с сахарным диабетом. В Нижегородской области на учете состоит 144 тысячи людей с сахарным диабетом, при этом в 2019 году таковых было 136 тысяч.

Быстрый рост количества больных сахарным диабетом 2 типа связано с особенностями образа жизни современного человека. Исследования показывают, что развитие сахарного диабета 2 типа связано с ожирением, причиной которого является избыточная калорийность рациона вкупе с недостатком физической активности. Распространенность сахарного диабета быстрее растет в странах со средним и низким уровнем дохода. Это может быть связано с доступностью высококалорийных, рафинированных продуктов, чем мы обязаны в первую очередь современному технологичному производству – вот почему диабет типа 2 называют "болезнью цивилизации"

Главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина дала рекомендации, как избежать этого опасного заболевания.

Прежде всего, специалист отметила, что диабет в последние годы "помолодел": заболевание фиксируется не только у граждан преклонного возраста, но и у 30-40-летних, а также у молодежи.

"Конечно, кондитерские изделия, снеки, чипсы, фаст-фуд, увлечение слабоалкогольными напитками вносят свой вклад в число причин развития диабета. Существенную роль играет малоподвижный образ жизни. Все больше людей проводят свой рабочий день за рулем автомобиля и письменным столом. При таком образе жизни двигательная активность снижается до минимума, в результате чего полученные с пищей калории вместо того, чтобы быть источником энергии, становятся причиной лишнего веса. Решить эту проблему можно при помощи спорта, однако возможность заниматься спортом есть далеко не у всех такой путь: это требует времени и средств. Но такие виды физической нагрузки, как ходьба и утренняя гимнастика, доступны и посильны для каждого", - рассказала врач.

Следствием сахарного диабета могут быть нарушения углеводного и жирового обмена, результатом которых являются атеросклероз, болезни сердца и сосудов. Способствовать развитию болезни может длительное состояние тревоги и стресса. Кроме того, вероятность развития заболевания повышается с возрастом. Объяснение простое: с возрастом проблем со здоровьем становится больше. В отдельных случаях развитие сахарного диабета может быть спровоцировано гормональными нарушениями в организме человека, связанными с приемом некоторых лекарственных средств либо длительным злоупотреблением алкоголем.

Важно знать, что полному излечению сахарный диабет не поддается, но добиться компенсации и предотвратить развитие осложнений можно. Больной сахарным диабетом может вести обычный образ жизни и не испытывать дискомфорт при условии соблюдения диеты, поддержания оптимального уровня физической активности, регулярного наблюдения у врача и четкого следования врачебным рекомендациям.

Таким образом, основным условием профилактики диабета является регулярное прохождение медицинских обследований. Помимо диспансеризации и профосмотров, каждый житель Нижегородской области может ежегодно проходить обследование в кабинетах профилактики в поликлинике по месту прикрепления.

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