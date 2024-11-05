Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижегородцам рассказали, как избежать сахарного диабета

14 ноября 2024 12:45  [112] Общество

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году в мире будет порядка 450 млн человек с сахарным диабетом. В Нижегородской области на учете состоит 144 тысячи людей с сахарным диабетом, при этом в 2019 году таковых было 136 тысяч. 

Быстрый рост количества больных сахарным диабетом 2 типа связано с особенностями образа жизни современного человека. Исследования показывают, что развитие сахарного диабета 2 типа связано с ожирением, причиной которого является избыточная калорийность рациона вкупе с недостатком физической активности. Распространенность сахарного диабета быстрее растет в странах со средним и низким уровнем дохода. Это может быть связано с доступностью высококалорийных, рафинированных продуктов, чем мы обязаны в первую очередь современному технологичному производству – вот почему диабет типа 2 называют "болезнью цивилизации"  

Главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина дала рекомендации, как избежать этого опасного заболевания.

Прежде всего, специалист отметила, что диабет в последние годы "помолодел": заболевание фиксируется не только у граждан преклонного возраста, но и у 30-40-летних, а также у молодежи.

"Конечно, кондитерские изделия, снеки, чипсы, фаст-фуд, увлечение слабоалкогольными напитками вносят свой вклад в число причин развития диабета. Существенную роль играет малоподвижный образ жизни. Все больше людей проводят свой рабочий день за рулем автомобиля и письменным столом. При таком образе жизни двигательная активность снижается до минимума, в результате чего полученные с пищей калории вместо того, чтобы быть источником энергии, становятся причиной лишнего веса. Решить эту проблему можно при помощи спорта, однако возможность заниматься спортом есть далеко не у всех такой путь: это требует времени и средств. Но такие виды физической нагрузки, как ходьба и утренняя гимнастика, доступны и посильны для каждого", - рассказала врач.

Следствием сахарного диабета могут быть нарушения углеводного и жирового обмена, результатом которых являются атеросклероз, болезни сердца и сосудов. Способствовать развитию болезни может длительное состояние тревоги и стресса. Кроме того, вероятность развития заболевания повышается с возрастом. Объяснение простое: с возрастом проблем со здоровьем становится больше. В отдельных случаях развитие сахарного диабета может быть спровоцировано гормональными нарушениями в организме человека, связанными с приемом некоторых лекарственных средств либо длительным злоупотреблением алкоголем.

Важно знать, что полному излечению сахарный диабет не поддается, но добиться компенсации и предотвратить развитие осложнений можно. Больной сахарным диабетом может вести обычный образ жизни и не испытывать дискомфорт при условии соблюдения диеты, поддержания оптимального уровня физической активности, регулярного наблюдения у врача и четкого следования врачебным рекомендациям.

Таким образом, основным условием профилактики диабета является регулярное прохождение медицинских обследований. Помимо диспансеризации и профосмотров, каждый житель Нижегородской области может ежегодно проходить обследование в кабинетах профилактики в поликлинике по месту прикрепления.

Ранее нижегородцам дали рекомендации по борьбе с тревожностью.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph