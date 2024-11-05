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Общество

"Эн+Тепло Волга" усиливает контроль за работой теплосетевого комплекса в период заморозков

14 ноября 2024 15:22  [44] Общество

ГК "Эн+Тепло Волга" устранила 100% дефектов, образовавшихся на теплосетях со старта отопительного сезона. После запуска систем отопления была произведена тепловизионная аэрофотосъемка Автозаводского и Ленинского районов для определения мест тепловых потерь и выявления потенциально аварийных мест. На основе полученных данных сейчас ведется корректировка графика проведения работ для повышения надежности теплоснабжения. На особом контроле находятся 6 участков, где летом был проведен капитальный ремонт системы отопления и ГВС.

"Из-за возникших в ходе ремонта дополнительных технических трудностей сроки окончания работ сдвинулись. На данный момент завершаются строительно-монтажные работы защитных конструкций и нанесение теплоизоляционного слоя трубопроводов. При этом мы ведем ежечасный мониторинг по температуре теплоносителя и давлению в системе, чтобы все нормативы по теплу были обеспечены", - отметил генеральный директор ООО "Теплосети" Павел Божуков.

Также в срочном порядке была проведена замена участка трубопровода на проспекте Молодежном. В летнюю ремонтную компанию магистраль выдержала гидравлические испытания, однако у энергетиков появились сомнения в надежности работы участка в условиях низких температур.  
Было принято решение о проведении замены участка, поскольку авария зимой могла бы привести к отключению отопления более чем в 200 домах. Энергетики разработали схему временного подключения абонентов на период ремонтных работ и приступили к замене труб. При проведении работ были задействованы краны и экскаваторы, на участке посменно трудилось несколько бригад сварщиков и слесарей, чтобы закончить ремонт в кратчайшие сроки. Сейчас работы находятся в финальной стадии, 14 ноября состоится переподключение домов с временной на постоянную схему теплоснабжения.

"Данные работы были критически важны для повышения надежности подачи тепла жителям 40 и 52 квартала Соцгорода в период повышенных нагрузок в сильные морозы. Благодарим потребителей за терпение, проявленное во время проведения работ.  Мы постарались уложиться в максимально короткие сроки.  Если говорить в целом о работах на теплосетях и сетях горячего водоснабжения, то наша аварийная служба работает в круглосуточном режиме. Отдельное внимание уделяем сокращению сроков ремонтных работ в случаях появления дефектов. Запущен проект по повышению производительности труда в ремонтных бригадах на 30%. Также сейчас ведется закупка гидравлического оборудования, которое позволит увеличить скорость выполняемых ремонтов в 1,5 раза", - рассказал генеральный директор "Эн+Тепло Волга" Виталий Гаврюшенко.

Отлажена схема взаимодействия между домоуправляющими компаниями района и аварийно-диспетчерской службой организации по приему обращений потребителей. Жители могут направлять свои вопросы на горячую линию "Теплосетей" - https://t.me/operatorTC_NN (Телеграм) и Оператор теплосети Автозаводский район (VK). Каждое обращение отрабатывается адресно.

"Мы также провели анализ ремонтной кампании этого года, и сейчас работаем над тем, чтобы в 2025 году синхронизировать графики ремонта оборудования "Теплосетей" и "Автозаводской ТЭЦ" таким образом, чтобы максимально сократить сроки отключения горячего водоснабжения и системы подогрева воды для потребителей в летний период", - прокомментировал Виталий Гаврюшенко.

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Теги:
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