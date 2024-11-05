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Общество

Выплаты получившим инвалидность бойцам СВО увеличены до 4 млн рублей

14 ноября 2024 15:36  [123] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Президент РФ Владимир Путин увеличил размер разовой выплаты участникам СВО при получении ранения, повлекшего инвалидность, до 4 млн рублей. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, в случае если увечье (ранение, травма, контузия), полученное участником СВО, повлекло за собой наступление инвалидности, такому лицу полагается единовременная выплата в размере 4 млн рублей (с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья).

Таким образом, военные, получившие выплату в размере 3 млн рублей за тяжелое ранение, получат дополнительно 1 млн рублей после установления инвалидности. Эта норма будет распространена на всех участников СВО, получивших тяжелое ранение, повлекшее инвалидность, в период с 24 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что сумму единовременной выплаты добровольцам СВО при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличили до 3 млн рублей.

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Теги:
Владимир Путин СВО
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