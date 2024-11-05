Нижегородская область вошла в топ-30 по числу участников Всероссийской олимпиады студентов Общество

Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Нижегородская область вошла в топ-30 по количеству участников VIII сезона олимпиады "Я – профессионал" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

За время регистрации участников с 26 сентября по 12 ноября заявки подали почти 186 тысяч человек из 1 059 российских вузов и филиалов из всех 89 регионов страны. Студентам было доступно 10 укрупненных групп, которые включают 71 дисциплину, в том числе направления, приоритетные для обеспечения технологического суверенитета страны.

По словам исполнительного директора АНО "Россия – страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина, в VIII сезоне поступили заявки от обучающихся 26 вузов и филиалов региона. Самыми активными стали представители Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (1 979 участников), Приволжского исследовательского медицинского университета (335) и Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (299).

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Валерия Касамара отметила, что Нижегородская область ежегодно проявляет высокий интерес к олимпиаде, а молодежь неизменно показывает высокий результат: число уникальных участников составило 3 827, а наиболее востребованными направлениями стали "Педагогическое образование (основное)", "Психология" и "Педагогическое образование (дошкольное)"

В VIII сезоне олимпиады участникам предоставляется широкий спектр продуктов и услуг по карьерной поддержке. Это индивидуальные и групповые карьерные консультации, советы, гайды и рекомендации по профессиональному становлению, экскурсии на производства и в офисы более чем 700 ведущих российских компаний, знакомство с работодателями на образовательных форумах и школах проекта, а также возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров олимпиады.

Нововведением VIII сезона стало предоставление доступа к карьерному порталу олимпиады участникам отборочного этапа. Ранее возможность откликнуться на вакансии от ведущих работодателей страны была открыта только для дипломантов и участников заключительного этапа с ненулевым результатом. Теперь каждый студент, заинтересованный в профессиональном развитии, сможет попробовать свои силы на стажировках более чем у 700 компаний – отраслевых лидеров.

Отборочный этап VIII сезона олимпиады пройдет с 15 ноября по 1 декабря. Студенты смогут оценить уровень своих знаний и навыков, ознакомиться с заданиями и попробовать свои силы в решении задач, разработанных представителями 33 лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта. Дипломанты проекта получат дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Ранее сообщалось, что управленцы из Нижнего Новгорода пополнили "Команду России".