Малый спортзал на стадионе "Радий" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 28 млн рублей Спорт

Фото: vk.com/radiy_nn

Муниципальное учреждение "Спортивная школа Радий" в Приокском районе Нижнего Новгорода объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта малого спортзала. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Малый спортзал расположен на улице Горной, 5

Подрядчику предстоит отремонтировать отмостку, заменить полы, окна, усилить перегородки и дверные проемы, а также отремонтировать стены и потолки.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 28,5 млн рублей.

Ремонт малого зала должен завершиться до 1 июня 2025 года.

Напомним, столетие стадиона "Радий" отметили в Нижнем Новгороде.