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Спорт

Фитнес-центр откроют в здании бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде в 2025 году

13 ноября 2024 16:56  [113] Спорт

Фото: Яндекс. Панорамы

Фитнес-центр планируется открыть в здании бассейна "Динамо" на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом заявил руководитель госпредприятия "Лидеры спорта" Андрей Гоголев на своей страничке в соцсети Вконтакте.

Автором проекта реконструкции здания стал нижегородский архитектор Владимир Миронов, который также подготовил проекта центра бокса в Городце.

"Возрождение бывшего легендарного "Динамо" – это не просто строительство, это символ преемственности поколений, уважения к спортивным традициям и заботы о будущем. Мы верим, что возрождённое "Динамо" станет катализатором превращения Нижнего Новгорода в настоящий город спорта, город здоровья, энергии и побед!", - сказал Гоголев.

В обновленном после ремонта здании бассейна "Динамо" планируется открыть, в частности, залы для борьбы, бокса и тайского бокса.

Бассейн "Динамо" был построен в городе Горьком в 1936 году. Здание пустовало с 1990-х годов.

Напомним, на ремонт здания бассейна "Динамо" в центре Нижнего Новгорода выделили 137 млн рублей.

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Теги:
Нижегородский район Плавание Реконструкция
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