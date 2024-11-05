Фитнес-центр откроют в здании бассейна "Динамо" в Нижнем Новгороде в 2025 году

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Фитнес-центр планируется открыть в здании бассейна "Динамо" на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом заявил руководитель госпредприятия "Лидеры спорта" Андрей Гоголев на своей страничке в соцсети Вконтакте.
Автором проекта реконструкции здания стал нижегородский архитектор Владимир Миронов, который также подготовил проекта центра бокса в Городце.
"Возрождение бывшего легендарного "Динамо" – это не просто строительство, это символ преемственности поколений, уважения к спортивным традициям и заботы о будущем. Мы верим, что возрождённое "Динамо" станет катализатором превращения Нижнего Новгорода в настоящий город спорта, город здоровья, энергии и побед!", - сказал Гоголев.
В обновленном после ремонта здании бассейна "Динамо" планируется открыть, в частности, залы для борьбы, бокса и тайского бокса.
Бассейн "Динамо" был построен в городе Горьком в 1936 году. Здание пустовало с 1990-х годов.
Напомним, на ремонт здания бассейна "Динамо" в центре Нижнего Новгорода выделили 137 млн рублей.
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