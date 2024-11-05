Youtube в России по-прежнему работает с замедлением Общество

Видеосервис Youtube в России по-прежнему работает с замедлением, а сообщения о возобновлении работы "Ютуба" в прежнем режиме являются фейком.

Так, в ряде в средствах массовой информации, а также в Telegram-каналах распространяется информация о якобы полном восстановлении работы YouTube. Это утверждение является ложным.

Поводом для распространения таких сведений стали слова российского кинорежиссера Карена Шахназарова, который ранее в телеэфире говорил о необходимости восстановления работы "Ютуба". Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным режиссер рассказал о своей позиции главе государства.

Однако, по результатам данной встречи каких-либо решений, и тем более, восстановления работы "Ютуба", на данный момент нет.

Редакция НИА "Нижний Новгород" также проверила работу видеохостинга — YouTube на данный момент по-прежнему работает в замедленном режиме.

Ранее сообщалось,что юристы оценили ситуацию с замедлением YouTube Роскомнадзором.