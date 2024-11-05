Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Планы модернизации трамвайного движения в Нижнем Новгороде
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 ноября 2024 09:52  [83] Нижегородские школы присоединились к всероссийской акции "Музыка вместо звонков"
15 ноября 2024 18:40  [299] Андрей Гнеушев доложил Татьяне Голиковой о результатах работы по организации сопровождаемого проживания в Нижегородской области
15 ноября 2024 17:51  [354] Фундамент деформировался у дома №16 по проспекту Кирова на Автозаводе
15 ноября 2024 17:45  [301] Юрий Шалабаев предупредил руководство ДУКов о жестком контроле за уборкой снега
15 ноября 2024 17:19  [336] Около тысячи нижегородских призывников направлены в войска для прохождения службы
15 ноября 2024 17:08  [342] Движение транспорта на участке улицы Грузинской временно приостановят
15 ноября 2024 16:37  [337] Более 5 тысяч страниц и каналов соцсетей зарегистрировано в перечне Роскомнадзора
15 ноября 2024 15:46  [283] Более 2 тысяч деревьев высадили в Нижнем Новгороде в этом году
15 ноября 2024 15:14  [300] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнен почти на 160 тысяч кв.метров 
15 ноября 2024 14:51  [272] Автозаводская ТЭЦ получила паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг.
Общество

Нижегородские школы присоединились к всероссийской акции "Музыка вместо звонков"

16 ноября 2024 09:52  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Всероссийская просветительская акция "Музыка вместо звонков" проводится в ноябре в школах Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве образования и науки региона, во всех образовательных учреждениях всех муниципалитетах региона в течение перемены из громкоговорителей звучат произведениями композитора Александры Пахмутовой.

Акция проходит по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий и приурочена к 95-летию со дня рождения композитора.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, поддержка такой акции – важная образовательная задача.

По данным организаторов акции, музыка, которая прозвучит в школах, будет меняться каждый месяц. Так, в этом месяце вместо звонков звучат четыре композиции Александры Пахмутовой – "Орлята учатся летать", "Хорошие девчата", "Надежда" и "Трус не играет в хоккей". Эти произведения были выбраны среди 400 композиций путем онлайн-голосования. Песни исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары.

В декабре вместо школьных звонков будут звучать музыкальные фрагменты из балетов композитора П.И. Чайковского. В период с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий "Разговоры о важном".

В региональном Минобрнауки отметили, что в Нижегородской области акция поддерживается проведением дополнительных просветительских мероприятий. Например, в Анкудиновской средней школе учащимся 5-х – 9-х классов рассказали творческую биографию Александры Пахмутовой, а затем школьники вместе с учителем музыки исполнили несколько песен.

Ранее сообщалось, что нижегородцы приняли участие в хоровой акции ко Дню народного единства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Школы Юбилеи и праздники
Поделиться:
Новости по теме
02 ноября 2024 18:24  [846] Нижегородцы приняли участие в хоровой акции ко Дню народного единства
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph