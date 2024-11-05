Нижегородские школы присоединились к всероссийской акции "Музыка вместо звонков"

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Всероссийская просветительская акция "Музыка вместо звонков" проводится в ноябре в школах Нижегородской области.
Как сообщили в министерстве образования и науки региона, во всех образовательных учреждениях всех муниципалитетах региона в течение перемены из громкоговорителей звучат произведениями композитора Александры Пахмутовой.
Акция проходит по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий и приурочена к 95-летию со дня рождения композитора.
По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, поддержка такой акции – важная образовательная задача.
По данным организаторов акции, музыка, которая прозвучит в школах, будет меняться каждый месяц. Так, в этом месяце вместо звонков звучат четыре композиции Александры Пахмутовой – "Орлята учатся летать", "Хорошие девчата", "Надежда" и "Трус не играет в хоккей". Эти произведения были выбраны среди 400 композиций путем онлайн-голосования. Песни исполнили и записали детские музыкальные коллективы из Москвы, Казани и Самары.
В декабре вместо школьных звонков будут звучать музыкальные фрагменты из балетов композитора П.И. Чайковского. В период с января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий "Разговоры о важном".
В региональном Минобрнауки отметили, что в Нижегородской области акция поддерживается проведением дополнительных просветительских мероприятий. Например, в Анкудиновской средней школе учащимся 5-х – 9-х классов рассказали творческую биографию Александры Пахмутовой, а затем школьники вместе с учителем музыки исполнили несколько песен.
Ранее сообщалось, что нижегородцы приняли участие в хоровой акции ко Дню народного единства.
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