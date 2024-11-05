Нижегородская область получила главную награду архитектурного фестиваля "Зодчество" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область получила пять наград конкурсной программы международного архитектурного фестиваля "Зодчество", который прошел в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, главную награду фестиваля — "Золотой знак" — в рамках смотра-конкурса "Регионы России" в номинации "Городская среда и комплексные городские проекты" получило министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Регион отмечен за цифровую "реконструкцию" ансамбля сооружений XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. На региональном стенде была реализована концепция "Выставка на выставке", которую представили министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину.

По словам губернатора Глеба Никитина, в конкурсной программе от Нижегородской области было заявлено шесть проектов жилых и общественных комплексов и региональная экспозиция.

Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова отметила, что нижегородский стенде объединил великое прошлое региона и современное настоящее – новые решения в области архитектуры и градостроительства.

"Серебряный знак" в номинации "Лучший видеоролик об архитектуре и архитекторах" вручили авторскому коллективу проектного бюро "DA" за клип "Back to life", который создан совместно с музыкальной группой Sky Fashion и архитектором Зоей Рюриковой.

Помимо этого, нижегородцам вручили диплом участника спецпроекта за фильм "Точка опоры" или, условно, "Арт-Ковчег. 30 лет спустя", диплом Союза архитекторов России в рамках смотра-конкурса "Архитектурные произведения. Постройки 2022-2024" за проект ЖК "КМ Ривер Парк"(архитектурное бюро "Горпро") и диплом Союза архитекторов России в рамках смотра-конкурса "Детское архитектурно-художественное творчество" в номинации "Лучший макет или видеофильм (до 13 лет)". Его получили учащиеся "Архшколы" за работу "Город мечты".

Учредителем и организатором фестиваля "Зодчество" является Союз архитекторов России при поддержке Минстроя РФ, правительства Москвы и комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы.

Ранее сообщалось, что продукция нижегородских компаний вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России.