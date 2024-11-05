Продукция нижегородских компаний вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три вида товаров нижегородских производителей вошли в "Золотую сотню" по итогам Всероссийского конкурса-программы "100 лучших товаров России".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это изделие народных художественных промыслов с хохломской росписью "Ладья-рыбы" производства ООО "Хохлома", горелки комбинированные модулирующие "ТН-ГКМ" - АО "Транснефть - Верхняя Волга", а также тостовый хлеб производства ОА "Хлеб".

Как отметил Губернатор Глеб Никитин, подобные конкурсы помогают формированию здоровой конкурентной среды и способствуют развитию экономики в целом.

Помимо продукции, попавшей в "Золотую сотню", на конкурсе "100 лучших товаров России" звания лауреатов удостоились еще 27 товаров и услуг нижегородских компаний. Всего в конкурсе приняли участие 38 предприятий Нижегородской области, которые представили измерительные системы, программное обеспечение, детские товары, натуральные молочные продукты, высококачественные мясные изделия и многое другое.

Представители 29 нижегородских организаций удостоились наград "Отличник качества", еще трех - "За достижения в области качества". Полный список лауреатов размещен на сайте Нижегородского ЦСМ.

Участники Всероссийского конкурса-программы "100 лучших товаров России" и "Золотой сотни" получили право маркировать свою продукцию логотипами конкурса в течение двух лет.

Напомним, чтобы принять участие во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", сначала необходимо победить в региональном конкурсе - "Нижегородская марка качества". Координатором конкурса являются областной Минпромторг и ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что победителей конкурса "Нижегородская марка качества" наградили в столице Приволжья.