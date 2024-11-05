График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября

Режим работы реверсивной полосы на Борском мосту через Волгу изменился в Нижегородской области с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте Главного управления автодорог региона.
"Новый режим работы реверсивной полосы будет действовать до 30 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что режим работы составлен, исходя из расчета интенсивности движения, но может меняться, в зависимости от дорожной ситуации. С полной схемой можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года.
Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.Ранее сообщалось, что движение по одной полосе Борского моста планировалось запустить в декабре этого года.
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