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График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября

17 ноября 2024 13:43  [1] Общество

Режим работы реверсивной полосы на Борском мосту через Волгу изменился в Нижегородской области с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте Главного управления автодорог региона.

"Новый режим работы реверсивной полосы будет действовать до 30 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы составлен, исходя из расчета интенсивности движения, но может меняться, в зависимости от дорожной ситуации.

С полной схемой можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что движение по одной полосе Борского моста планировалось запустить в декабре этого года.

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Теги:
Борский мост Мосты Транспортные ограничения
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