График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 16 ноября Общество

Режим работы реверсивной полосы на Борском мосту через Волгу изменился в Нижегородской области с 16 ноября. Об этом сообщается на сайте Главного управления автодорог региона.

"Новый режим работы реверсивной полосы будет действовать до 30 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы составлен, исходя из расчета интенсивности движения, но может меняться, в зависимости от дорожной ситуации. С полной схемой можно ознакомиться по ссылке

Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.