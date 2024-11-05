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Зима не близко: дожди и "плюс" ожидаются в Нижегородской области на неделе

18 ноября 2024 08:39  [121] Общество

Фото: Светлана Шуга

На предстоящей неделе нижегородцам придётся провести в серости и сырости: накрывший Центральную Россию атлантический циклон сохранит повышенный для ноября температурный фон и нагонит дождевых облаков. По и дело будут моросить дожди, местами переходящих в снег. Преобладающая температура днём составит 0…+5°. да и ночью столбики термометров будут едва уходить за "минус".

В понедельник в течение суток ожидается +3…+5°, пасмурно. Юго-западный ветер усилится до 5 м/с, атмосферное давление ниже нормы - 736-740 мм рт.ст. Ночью будет тепло, +3…+4°.

Во вторник 19 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, +3…+4°, ветер немного стихнет, а к ночи похолодает до 0. В среду столбики термометров будут колебаться от 0 до +2°, местами пройдёт дождь со снегом. К ночи южный ветер снова усилится до 5-6 м/с.

В четверг будет довольно тепло, и столбики термометров поднимутся до +5°. Атмосферное давление снова начнёт снижаться, пойдут небольшие дожди, а ветер усилится до 7-8 м/с. К вечеру непогоду усугубят ливни.

Такая ситуация сохранится и в пятницу, только температура снизится до +1…+2°, а к дождю снова будет примешиваться снег. Только к вечеру небо начнёт проясняться, ветер стихнет до 3-4 м/с, а ночью подморозит до -1°.

В субботу регион накроет второй виток стихии: столбики термометров снова подскочат до +4…+6°, зарядят дожди, и опять поднимется сильный ветер.

В воскресенье 24 ноября местами возможен дождь со снегом, показания термометров будут колебаться от -1° до +1°, а ночью подморозит до -3°, на дорогах образуется слабая гололедица.

Напомним, синоптики пообещали нижегородцам мягкий ноябрь без крепких морозов.

Как ранее cообщил телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос", климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней - только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров, а среднесуточная температура будет держаться ниже нуля.

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Теги:
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