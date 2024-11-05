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Политика

Госорганам могут запретить отвечать на письма с нероссийских электронных адресов

15 ноября 2024 16:44  [127] Политика

Госдума РФ рассмотрит проект закона, уточняющий требования к электронным обращениям граждан в госорганы.

Как сообщает телеканал "360", в начале октября законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму поправки к закону "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". Авторы инициативы рассказали о спам-рассылке с зарубежных адресов, с которой столкнулись заксобрания ЮФО.

"Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с адресов электронной почты, зарегистрированной в иностранной доменной зоне, не превышает 5%", — отметили авторы инициативы.

В случае одобрения документа, госорганы будут рассматривать только письма, поступившие с почтовых серверов российской доменной зоны.

Положительные отзывы на проект закона поступили из парламентов 47 регионов.

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Теги:
Госдума госслужба Законопроекты
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