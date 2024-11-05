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Общество

Сотрудники НОФ получили дипломы ПИМУ о среднем фармацевтическом образовании

18 ноября 2024 11:12  [2] Общество

Торжественное вручение дипломов выпускникам прошло в зале Ученого совета Приволжского исследовательского медицинского университета 16 ноября. Поздравить студентов приехали первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников, генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов и ректор ПИМУ Николай Карякин. 

33 сотрудника Нижегородской областной фармации закончили обучение по специальной программе в Приволжском исследовательском медицинском университете. Совместно с Нижегородской областной фармацией в сентябре 2022 года в ПИМУ был организован новый курс - получение среднего фармацевтического образования по специальности "Фармация" в очно-заочной форме по индивидуальному графику, который позволял студентам совмещать обучение с работой. Курс был рассчитан на 2 года и 3 месяца. Программа успешно прошла государственную аккредитацию: все студенты показали хорошие результаты, что подтвердило соответствие качества образования по данной программе установленным аккредитационным показателям. 

Говоря об особенностях программы, ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал, что для университета это – первый уникальный опыт работы по программе среднего профессионального образования, который был инициирован работодателем – Нижегородской областной фармацией. В свою очередь, первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Сергей Колесников подчеркнул, что предприятие, которое вкладывает деньги в кадры, делает вклад в свое будущее. "На Нижегородскую областную фармацию возлагается все больше и больше задач, а это, в свою очередь, требует наличия высококвалифицированных кадров", - добавил первый замминистра здравоохранения региона.  

Обращаясь к выпускникам с приветственной речью, генеральный директор ГП НО "НОФ" Павел Ястребов напомнил о том, что за последние 30 лет отечественная фармацевтическая отрасль претерпела целый ряд негативных изменений, которые сейчас необходимо исправлять.

"Основная идея, которую мы активно продвигаем на протяжении последних лет, состоит в том, чтобы вернуть аптечные организации в систему здравоохранения. Минздрав ищет механизмы для того, чтобы это сделать, а перед нами стоит задача наполнить наши структурные подразделения высококвалифицированными кадрами, - пояснил Павел Ястребов. - Мы заботимся о том, чтобы каждый наш сотрудник понимал, что нельзя останавливаться на получении среднего профессионального образования – надо идти дальше, получать высшее, постоянно совершенствоваться и повышать квалификацию. Только в этом случае наше государственное предприятие сможет надежно обеспечить лекарственную безопасность жителей Нижегородской области", - подвел итог руководитель ГП НО "НОФ".  

В число студентов первого выпуска ПИМУ по специальности "Фармация" вошли специалисты, работающие в подразделениях ГП НО "НОФ" Нижнего Новгорода, Городца, Уреня, Кстова, Варнавина и других городов Нижегородской области. По традиции, после вручения дипломов студенты торжественно дали клятву "высоко нести звание фармацевта, изучать фармацевтическую науку, не останавливаться на достигнутом, вносить достойный вклад в развитие фармации".

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Теги:
Здравоохранение Награды НОФ
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