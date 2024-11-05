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Бизнес

Бумкомбинат "Волга" при участии ФРП запустил новую макулатурную линию в Балахне

18 ноября 2024 11:37  [125] Бизнес

Фото: предоставлено АО "Волга"

Балахнинский бумажный комбинат "Волга" при участии Фонда развития промышленности (ФРП) запустил линию переработки макулатуры мощностью 132,5 тысячи тонн в год.

Общие инвестиции в проект превысили 7 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей предоставил ФРП в виде льготного займа.

Как сообщили в департаменте внешних коммуникаций Фонда, новая макулатурная линия позволяет извлекать из отходов и возвращать в производственный цикл трудноперерабатываемые виды макулатуры среднего и низкого качества – влагопрочные, жиростойкие, ламинированные. Такие отходы сюда поставляют нижегородские торговые сети.

На самом предприятии рассказали, что ввод в эксплуатацию новой макулатурной линии является одним из элементов долгосрочной стратегии развития. С привлечением средств ФРП реализуются три крупных инвестиционных подпроекта: внедрение макулатурной линии, перепрофилирование бумагоделательной машины №6 и запуск новой конденсационной турбины. Два из них уже сданы в эксплуатацию, а третий проходит пуско-наладочные работы.

"Следующий год станет для нас годом выхода на проектную мощность, в результате чего компания расширит продуктовый портфель и выйдет на новый уровень развития", – отметил гендиректор АО "Волга" Сергей Пондарь.

АО "Волга" производит тарные виды бумаг, бумагу из 100% термомеханической массы для печати газет, книг, учебников и полиграфической продукции, а теперь и бумаги для гофрирования. После запуска бумагоделательной машины №6 предприятие нарастит общие производственные мощности в 1,5 раза – до 450 тысяч тонн продукции в год.

Около половины выпускаемой продукции планируется поставлять российским производителям гофрокартона, остальное – компаниям из Китая, Южной и Юго-Восточной Азии.

Как сообщалось ранее, Фонд развития промышленности Нижегородской области вошёл в ТОП-5 лучших региональных фондов развития промышленности России по количеству предоставленных самостоятельных займов по итогам 2023 года.

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Теги:
Балахнинский район Бумкомбинат Волга Промышленность
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