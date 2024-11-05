Екатерина Генералова: "В Нижегородской области действует около ста программ переподготовки ветеранов СВО" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Нижегородской области Екатерина Генералова ответила на вопросы жителей в ходе прямого эфира в Центре управления регионом.

"В Нижегородской области действует около ста программ переподготовки ветеранов СВО. Важно отметить, что они различного формата: очного, заочного и дистанционного – не у всех ветеранов есть возможность посещать учебные заведения. На сегодняшний день от бойцов поступило более 130 заявок на обучение, из них 72 человека уже учатся. Также осенью 30 ветеранов прошли обучение по профессии сварщика", – рассказала Екатерина Генералова.

Руководитель нижегородского филиала фонда отметила, что одно из приоритетных направлений работы - адаптация жилых помещений для ветеранов СВО. На сегодняшний день фонд может обеспечить более чем 70 средствами адаптации — от межкомнатных дверей до системы "умный дом".

"На сегодняшний день мы адаптировали пять помещений, четыре находятся в работе. До конца ноября планируется провести 13 комиссий для того, чтобы составить акт обследования жилого помещения. В этом вопросе главное - чтобы нашим ветеранам было максимально комфортно", – поделилась Екатерина Генералова.

Во время прямого эфира руководитель филиала фонда также рассказала о помощи семьям погибших ветеранов, отметив, что за каждой семьей закреплен социальный координатор, который полностью сопровождает семью.

"Социальные координаторы консультируют семьи по мерам соцподдержки. Также в регионе действует военный социальный контракт, и здесь важно отметить, что после гибели бойца он не заканчивает свою работу. Например, у каждой семьи бойца есть право бесплатно посещать ФОКи", — добавила Екатерина Генералова.

Полную версию эфира можно посмотреть в группе Центра управления регионом в соцсети "ВКонтакте": https://vk.com/tsur52.

Ранее сообщалось, что выплаты получившим инвалидность бойцам СВО увеличены до 4 млн рублей.