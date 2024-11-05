ООО "Фьючерс" начал обслуживание А-31 и А-86 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Фьючерс" начал обслуживание маршрутов А-31 и А-86 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

С 11 ноября маршрутки Т-31 "Улица 40 лет Победы – площадь Минина и Пожарского" переведены на работу по госконтракту в связи с окончанием действия свидетельства на маршрут. При этом номер автобуса изменился на А-31, а схема движения осталась прежней.

Согласно информации, на прошлой неделе перевозчик ООО "Максимус", обслуживающий маршрут, уведомил региональный Минтранс об отказе от дальнейшей работы. Компания не может обеспечить маршрут автобусами среднего класса.

Кроме того, 12 ноября перевозчик ООО "Восток" уведомил министерство о невозможности дальнейшего выполнения обязательств по государственному контракту на обслуживание автобусного маршрута А-86 "ЗКПД-4 - Автовокзал Щербинки". Причиной этого перевозчик назвал невозможность дальнейшей оплаты лизинговых платежей за работающие на маршруте автобусы.

С 16 ноября оба маршрута начало обслуживать ООО "Фьючерс", с перевозчиком заключены государственные контракты.

Утром 18 ноября выпуск на маршруте А-31 составил 16 автобусов среднего класса, на маршруте А-86 - 10 транспортных средств среднего класса.

В ЦРТС отметили, что полный переход на обслуживание автобусами среднего класса произошёл на А-31 впервые за время существования маршрута.

"В настоящее время решается вопрос с отображением автобусов на маршрутах А-31 и А-86 в информационной системе навигации. Расписание маршрутов доступно на портале АСИП", - проинформировали в пресс-службе ЦРТС.

Напомним, действующий в Автозаводском районе маршрут А-31 "Посёлок "Парижская коммуна" - посёлок Нагулино", для избежания путаницы переименован в А-21.