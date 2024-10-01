Автобусы А-31 начнут курсировать по маршруту Т-31 в Нижнем Новгороде с ноября Общество

Автобусы А-31 начнут курсировать по маршруту Т-31 в Нижнем Новгороде с 11 ноября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Маршрутки Т-31 "Улица 40 лет Победы – площадь Минина и Пожарского" будут переведены на работу по госконтракту в связи с окончанием действия свидетельства на маршрут.

При этом номер автобуса изменится на А-31, а схема движения останется прежней.

"Маршрут Т-31 является одним из самых востребованных в Нижнем Новгороде, им пользуются около 11,5 тысяч пассажиров в день. Номер А-31 присвоен маршруту для избежания путаницы и удобства пассажиров", - пояснили в ЦРТС.

При этом действующий в Автозаводском районе маршрут А-31 "Поселок "Парижская коммуна" - поселок Нагулино", который в среднем в день перевозит всего около 300 пассажиров, будет переименован в А-21.

Напомним, маршрут автобуса T-86 скорректировали в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что автобусы Т-13, Т-44 и А-23а отменили в Нижнем Новгороде.