Юрий Шалабаев поздравил футболистов с нарушениями здоровья с окончанием сезона Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился со спортсменами из городского центра развития спорта "Патриот".

Как сообщает пресс-служба администрации города, свою деятельность центр начал чуть больше года назад при поддержке муниципалитета. В центре сформированы две одноименные футбольные команды "Патриот-НН", за которые выступают спортсмены с церебральным параличом (ЦП) и повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Юрий Шалабаев поздравил футболистов с успешным завершением игрового сезона.

"Я желаю всем футболистам, тренерскому составу центра, врачам, административному персоналу как можно больше сил и здоровья для того, чтобы продолжать это дело. Самые большие, яркие и громкие победы у вас впереди! А мы будем во всём вас поддерживать!", - сказал мэр.

Отмечается, что в центре развития спорта "Патриот" спортсмены не только тренируются, но и получают профессиональную психологическую поддержку. Особенно это важно для футболистов, вернувшихся с СВО и играющих за команду "Патриот-НН" (ПОДА).

Ранее сообщалось, что нижегородцы примут участие во Всероссийском конкурсе "Амбассадор равных возможностей".