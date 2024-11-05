Юрий Шалабаев поздравил футболистов с нарушениями здоровья с окончанием сезона

Фото:
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился со спортсменами из городского центра развития спорта "Патриот".
Как сообщает пресс-служба администрации города, свою деятельность центр начал чуть больше года назад при поддержке муниципалитета. В центре сформированы две одноименные футбольные команды "Патриот-НН", за которые выступают спортсмены с церебральным параличом (ЦП) и повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).
Юрий Шалабаев поздравил футболистов с успешным завершением игрового сезона.
"Я желаю всем футболистам, тренерскому составу центра, врачам, административному персоналу как можно больше сил и здоровья для того, чтобы продолжать это дело. Самые большие, яркие и громкие победы у вас впереди! А мы будем во всём вас поддерживать!", - сказал мэр.
Отмечается, что в центре развития спорта "Патриот" спортсмены не только тренируются, но и получают профессиональную психологическую поддержку. Особенно это важно для футболистов, вернувшихся с СВО и играющих за команду "Патриот-НН" (ПОДА).
Ранее сообщалось, что нижегородцы примут участие во Всероссийском конкурсе "Амбассадор равных возможностей".
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+