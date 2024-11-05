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Экономика

Первый в России договор о комплексном развитии территории в ЗАТО подписан в Сарове

18 ноября 2024 17:36  [128] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый в России договор о комплексном развитии территории в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) подписан в Сарове.  

Договор заключен между правительством Нижегородской области, администрацией Сарова и ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" для реализации проекта в границах улиц Менделеева, Кутузова, Озерной.

Торги состоялись 1 ноября 2024 года, стартовав с 5,4 млн рублей. ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" сделало последнее предложение на 100,6 млн рублей. Организатором аукциона выступило ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

"Саров – это первое ЗАТО в России, где реализуется проект КРТ. Уверен, что он послужит вектором для развития города. За счет средств инвестора планируется строительство детского сада на 125 мест, улично-дорожной инфраструктуры, инженерных сетей, а также благоустройство парковой зоны", - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

В рамках подписания договора Иван Каргин провел рабочее совещание с участием директора ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" Михаилом Ивановым, директором ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаилом Гениным и главой Сарова Алексеем Сафоновым. Они обсудили ряд организационных вопросов и определили перечень первоочередных задач по дальнейшей реализации проекта жилой застройки.

Напомним, что комплексному развитию подлежит площадка площадью 6,64 гектара с планируемым выходом более 34 тысяч кв. м жилья. При этом жители 34 квартир из 11 ветхих домов, соответствующих критериям КРТ, приобретут за счет застройщика комфортабельное жилье в рамках преобразования жилой застройки.

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Теги:
КРТ Саров Строительство
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