Первый в России договор о комплексном развитии территории в ЗАТО подписан в Сарове Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый в России договор о комплексном развитии территории в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) подписан в Сарове.

Договор заключен между правительством Нижегородской области, администрацией Сарова и ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" для реализации проекта в границах улиц Менделеева, Кутузова, Озерной.

Торги состоялись 1 ноября 2024 года, стартовав с 5,4 млн рублей. ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" сделало последнее предложение на 100,6 млн рублей. Организатором аукциона выступило ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области".

"Саров – это первое ЗАТО в России, где реализуется проект КРТ. Уверен, что он послужит вектором для развития города. За счет средств инвестора планируется строительство детского сада на 125 мест, улично-дорожной инфраструктуры, инженерных сетей, а также благоустройство парковой зоны", - рассказал заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

В рамках подписания договора Иван Каргин провел рабочее совещание с участием директора ООО "Специализированный застройщик "ННДК 7" Михаилом Ивановым, директором ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области" Михаилом Гениным и главой Сарова Алексеем Сафоновым. Они обсудили ряд организационных вопросов и определили перечень первоочередных задач по дальнейшей реализации проекта жилой застройки.

Напомним, что комплексному развитию подлежит площадка площадью 6,64 гектара с планируемым выходом более 34 тысяч кв. м жилья. При этом жители 34 квартир из 11 ветхих домов, соответствующих критериям КРТ, приобретут за счет застройщика комфортабельное жилье в рамках преобразования жилой застройки.