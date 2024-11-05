Гибридный трекер для мониторинга транспорта появился в РФ Общество

Фото: сайт АО Глонасс

АО "ГЛОНАСС" представило прототип российского гибридного трекера. Устройство автоматически переключается между сотовыми и спутниковыми каналами связи, обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и гарантийную передачу аварийных сообщений в случае возникновении чрезвычайных происшествий на всей территории страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Гибридный трекер стал частью экспозиции приоритетных проектов на стенде Минтранса России в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Проект реализован совместно с "Газпром космические системы" и ФГУП "Космическая связь".

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что гибридный трекер передает данные вне зон покрытия сотовой связи за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите.

"Сегодня миллионы транспортных средств передвигаются там, где нет покрытия сотовой сети. Это критичный вопрос для безопасности людей. Особенно, например, когда речь идет о перевозке детей на школьных автобусах в удаленных населенных пунктах. Возможность сообщить экстренным службам о поломке автобуса, который застрял на зимней трассе, спасет жизни и сохранит здоровье пассажиров", - добавил Алексей Райкевич.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область может стать зоной тестирования беспилотных автомобилей.