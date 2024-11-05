График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2024 11:43  [35] Число ДТП в Нижегородской области снизилось на 2,5% за десять месяцев 2024 года
19 ноября 2024 10:57  [80] Доброволец СВО: "Отправляюсь на спецоперацию с уверенностью в нашей скорой победе!"
19 ноября 2024 10:33  [126] Гибридный трекер для мониторинга транспорта появился в РФ
19 ноября 2024 10:05  [109] Рекреационную зону создадут на озере Пески в посёлке Петряевка под Дзержинском
19 ноября 2024 08:49  [164] Начисление взносов на капремонт хотят сделать дифференцированным
19 ноября 2024 08:25  [196] Производство мобильных убежищ от ядерного взрыва стартовало в Дзержинске
19 ноября 2024 07:55  [234] "Городскую управляющую компанию" Нижнего Новгорода ликвидируют до конца года
19 ноября 2024 07:31  [152] Нулевой НДС для для инфраструктуры в туриндустрии продлят до конца 2030 года
18 ноября 2024 18:58  [431] Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800"
18 ноября 2024 18:26  [300] Нижегородская школьница в составе экспедиции побывала на космодроме "Восточный"
Общество

Гибридный трекер для мониторинга транспорта появился в РФ

19 ноября 2024 10:33  [126] Общество

Фото: сайт АО Глонасс

АО "ГЛОНАСС" представило прототип российского гибридного трекера. Устройство автоматически переключается между сотовыми и спутниковыми каналами связи, обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и гарантийную передачу аварийных сообщений в случае возникновении чрезвычайных происшествий на всей территории страны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оператора госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Гибридный трекер стал частью экспозиции приоритетных проектов на стенде Минтранса России в рамках XVIII Международного форума и выставки "Транспорт России". Проект реализован совместно с "Газпром космические системы" и ФГУП "Космическая связь".

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич отметил, что гибридный трекер передает данные вне зон покрытия сотовой связи за счет использования ресурса действующих отечественных спутников на геостационарной орбите.

"Сегодня миллионы транспортных средств передвигаются там, где нет покрытия сотовой сети. Это критичный вопрос для безопасности людей. Особенно, например, когда речь идет о перевозке детей на школьных автобусах в удаленных населенных пунктах. Возможность сообщить экстренным службам о поломке автобуса, который застрял на зимней трассе, спасет жизни и сохранит здоровье пассажиров", - добавил Алексей Райкевич.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область может стать зоной тестирования беспилотных автомобилей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии
Поделиться:
Новости по теме
11 июня 2019 13:05  [2165] Нижегородская область может стать зоной тестирования беспилотных автомобилей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph